Футболіст збірної України Віктор Циганков має намір покинути іспанську Жирону після вильоту клубу до Сегунди. Клуб готовий відпустити гравця, але за умови дотримання певних фінансових умов.

Про це пише іспанське видання AS.

Циганков хоче залишити Жирону

Контракт Циганкова із Жироною чинний до 2027 року. Іспанське видання називає Віктора “одним із найпривабливіших” гравців на міжнародному ринку.

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Раніше інтерес до українця виявляли такі клуби, як Аякс та Еспаньйол. Зазначається, що екснаставник Жирони Мічел із задоволенням залучив би його до своєї команди в Амстердамі.

Також за ситуацією стежать в АПЛ, кілька італійських команд та турецький Трабзонспор. Водночас, AS пише, що сам Циганков хотів би лишитися в Ла Лізі.

Як пише AS, Циганков у листі до Жирони повідомив про своє бажання покинути клуб. У відповідь клуб запропонував йому перейти до Нью-Йорк Сіті, що входить до одного консорціуму, що й каталонська команда. Проте українець відхилив пропозицію переїзду до чемпіонату МЛС.

У керівництві клубу розуміють позицію Циганкова, але не збираються відпускати задарма. Сума відступних становить €30 млн, але 50% прав на гравця належать київському Динамо.

Віктор виступає за Жирону з січня 2023 року. За цей час українець провів у футболці каталонської команди 119 матчів, забивши 20 голів та зробивши 23 асисти.

Нагадаємо, на початку червня іспанські ЗМІ писали про можливий інтерес до Циганкова з боку Барселони, називаючи його “недорогим підсиленням” для атакуючої ланки блаугранас.

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