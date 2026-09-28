Збірна України проведе другий матч у новому розіграші Ліги націй. Суперником команди Андреа Мальдери стане збірна Грузії.

Напередодні зустрічі букмекери вже визначилися зі своїми оцінками. За їхніми котируваннями, українці мають невелику перевагу над господарями поля.

Факти ICTV дізнавалися, який прогноз букмекерів на матч Грузія — Україна, хто фаворит зустрічі та які коефіцієнти встановили на команди.

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Грузія — Україна: коли матч

Матч Грузія — Україна в межах Ліги націй відбудеться 28 вересня.

Для української збірної це буде другий поєдинок нового розіграшу турніру та чергова офіційна гра під керівництвом Андреа Мальдери.

Грузія — Україна: хто фаворит

Згідно з букмекерськими котируваннями, фаворитом є збірна України. Хоча різниця між коефіцієнтами невелика. Тож букмекери не очікують значної переваги однієї з команд. Однак саме перемога України має найнижче котирування, тому їй віддають невелику перевагу.

На оцінку матчу впливає і фактор домашнього поля. Грузія гратиме перед власними вболівальниками, тоді як українській команді доведеться провести зустріч на виїзді.

Грузія — Україна: прогноз букмекерів

Грузія — Україна, коефіцієнти:

Коефіцієнт на перемогу українців становить 2,68.

На успіх Грузії дають 2,75.

На нічию 3,18.

Отже, за котируваннями букмекерів, Україна має невелику перевагу. Водночас коефіцієнти свідчать про досить рівне протистояння: різниця між оцінками перемоги українців і грузинів не є великою.

Чим нижчий коефіцієнт, тим вищою є оцінка ймовірності відповідного результату з боку букмекера. Тому найнижче котирування на Україну означає, що саме її перемогу букмекери вважають найбільш імовірним із трьох основних варіантів.

Грузія — Україна: на що звернути увагу

Для української збірної ця зустріч стане важливою перевіркою на старті роботи нового тренерського штабу. Команді потрібно буде адаптуватися до нового підходу та водночас зіграти на результат у виїзному матчі.

Грузія матиме перевагу домашнього поля. Підтримка трибун може стати одним із чинників, які впливатимуть на перебіг гри.

Саме тому букмекерські Грузія — Україна коефіцієнти не дають підстав говорити про явного фаворита. Україна має лише невелику перевагу в котируваннях, а перемога Грузії або нічия також оцінюються як цілком реальні результати.

Матч стане другим випробуванням для Андреа Мальдери на чолі збірної України та дасть команді можливість набрати очки в Лізі націй. Поєдинок Грузія — Україна відбудеться 28 вересня.

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