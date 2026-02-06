Американська співачка Мерая Кері виступила на церемонії відкриття Олімпійських ігор 2026 року в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо у п’ятницю, 6 лютого.

Це сталося на легендарному стадіоні Сан-Сіро, який є домівкою футбольних клубів Мілана та Інтера.

Мерая Кері виступила на церемонії відкриття Олімпіади-2026

56-річна лауреатка Греммі Мерая Керрі виконала дві пісні – заспівала італійську класику Volare, а також свій новий хіт Nothing Is Impossible.

Зараз дивляться

Американська попзірка сяяла в ефектній білій сукні, вкритій коштовностями, яку вона доповнила пір’яним шаликом і блискучими прикрасами, зокрема каблучкою у формі метелика.

Окрім культової італійської композиції Volare, співачка виконала Nothing Is Impossible, яка входить до її останнього альбому Here for It All, який вийшов у вересні.

‘Nothing is impossible’ Mariah Carey lights up the Milano Cortina Opening Ceremony ???? pic.twitter.com/2dAy2k5Y4v — TNT Sports (@tntsports) February 6, 2026

Серед інших виконавців та гостей церемонії відкриття були Андреа Бочеллі, італійський актор і продюсер П’єрфранческо Фавіно разом зі скрипалем Джованні Заноном, акторка серіалу Білий лотос Сабріна Імпаччаторе, італійська співачка Лаура Паузіні, китайський піаніст Ланг Ланг, італійська співачка Чечілія Бартолі та італійсько-туніський репер Галі.

Виступ Мераї Кері розкритикували

Попри зворушливий перформанс Керрі її виступ піддався критиці через можливу фонограму.

У соціальних мережах глядачі церемонії відкриття запідозрили зірку у намаганні підспівувати мелодію на композиції Volare.

Особливо уважні вболівальники припустили, що Керрі “іноді рухала губами повільніше”, ніж звучало в Сан-Сіро.

– Я не бачив гіршого синхронізованого виступу за останні роки, — написав один з обурених користувачів у Twitter.

Інший користувач дорікнув організаторам, що Італія має своїх чудових співаків, які не співають під фонограму.

– Спостерігаю за Мераєю Кері на церемонії відкриття Олімпіади-2026… вона скута, синхронізує губи і виглядає так, ніби читає з телесуфлера, – написав ще один користувач.

Також безліч дописів супроводжуються лайкою, а користувачі пишуть, що спів під фонограму виглядає жахливо.

З детальним розкладом змагань на Олімпійських іграх-2026 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.