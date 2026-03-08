Світоліна і Костюк виходять у третє коло WTA 1000 в Індіан-Веллсі
- Еліна Світоліна та Марта Костюк виграли свої матчі другого кола WTA 1000 в Індіан-Веллсі.
- Костюк перемогла американку Тейлор Таунсенд у двох сетах після тривалої перерви.
- Світоліна здолала Лауру Зігемунд у трьох сетах, забезпечивши вихід до третього кола.
На престижному турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі відбулися матчі другого кола за участю українських тенісисток.
За підсумками ігрового дня до наступного раунду змогли пройти дві представниці України – Еліна Світоліна та Марта Костюк здобули перемоги у своїх поєдинках.
Світоліна та Костюк пробилися до третього кола турніру WTA 1000
До другого кола змагань пробилися три українки. Еліна Світоліна та Марта Костюк розпочали виступи одразу з цієї стадії, тоді як Даяна Ястремська вийшла до другого раунду після перемоги над китаянкою Шуай Чжан у стартовому матчі.
Втім, для Ястремської турнір завершився саме на цій стадії — вона поступилася представниці Філіппін Александрі Еялі. Натомість свої матчі у другому колі виграли Світоліна та Костюк.
Марта Костюк упевнено подолала суперницю зі США Тейлор Таунсенд, завершивши зустріч у двох сетах – 6:3, 6:2.
Для українки це був перший матч після тривалої паузи. Востаннє Костюк виходила на корт на старті Australian Open, де програла француженці Ельзі Жакемо у трьох тайбрейках.
Після того тенісистка пропустила кілька турнірів через ушкодження.
Марта Костюк (Україна, 28) – Тейлор Таунсенд (США) 2:0 (6:3, 6:2)
Еліна Світоліна, своєю чергою, пробилася до третього раунду після складнішого поєдинку з німкенею Лаурою Зігемунд. Українка виграла перший сет на тайбрейку, однак у другій партії поступилася з рахунком 4:6.
Долю матчу вирішив третій сет. Світоліна зробила три брейки на подачах суперниці, що дозволило їй завершити зустріч перемогою — 6:3.
Лаура Зігемунд (Німеччина) – Еліна Світоліна (Україна, 9) 1:2 (6:7(5), 6:4, 3:6)
Для Марти Костюк це вже третій поспіль вихід до третього кола турніру. У 2024 році вона показала тут свій найкращий результат на рівні WTA 1000, дійшовши до півфіналу.
Еліна Світоліна також втретє поспіль долає цю стадію турніру — минулого року українка зупинилася на етапі чвертьфіналу.
Розклад матчів українок у третьому колі турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі
- Марта Костюк – Єлєна Рибакіна (Казахстан, 3);
- Еліна Світоліна – Ешлін Крюгер (США).
Раніше Факти ICTV розповідали, що українська тенісистка Даяна Ястремська з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі.
Таким чином вона перервала серію поразок, яка налічувала вже три матчі.