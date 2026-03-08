На престижному турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі відбулися матчі другого кола за участю українських тенісисток.

За підсумками ігрового дня до наступного раунду змогли пройти дві представниці України – Еліна Світоліна та Марта Костюк здобули перемоги у своїх поєдинках.

Світоліна та Костюк пробилися до третього кола турніру WTA 1000

До другого кола змагань пробилися три українки. Еліна Світоліна та Марта Костюк розпочали виступи одразу з цієї стадії, тоді як Даяна Ястремська вийшла до другого раунду після перемоги над китаянкою Шуай Чжан у стартовому матчі.

Зараз дивляться

Втім, для Ястремської турнір завершився саме на цій стадії — вона поступилася представниці Філіппін Александрі Еялі. Натомість свої матчі у другому колі виграли Світоліна та Костюк.

Марта Костюк упевнено подолала суперницю зі США Тейлор Таунсенд, завершивши зустріч у двох сетах – 6:3, 6:2.

Для українки це був перший матч після тривалої паузи. Востаннє Костюк виходила на корт на старті Australian Open, де програла француженці Ельзі Жакемо у трьох тайбрейках.

Після того тенісистка пропустила кілька турнірів через ушкодження.

Марта Костюк (Україна, 28) – Тейлор Таунсенд (США) 2:0 (6:3, 6:2)

Еліна Світоліна, своєю чергою, пробилася до третього раунду після складнішого поєдинку з німкенею Лаурою Зігемунд. Українка виграла перший сет на тайбрейку, однак у другій партії поступилася з рахунком 4:6.

Долю матчу вирішив третій сет. Світоліна зробила три брейки на подачах суперниці, що дозволило їй завершити зустріч перемогою — 6:3.

Лаура Зігемунд (Німеччина) – Еліна Світоліна (Україна, 9) 1:2 (6:7(5), 6:4, 3:6)

Для Марти Костюк це вже третій поспіль вихід до третього кола турніру. У 2024 році вона показала тут свій найкращий результат на рівні WTA 1000, дійшовши до півфіналу.

Еліна Світоліна також втретє поспіль долає цю стадію турніру — минулого року українка зупинилася на етапі чвертьфіналу.

Розклад матчів українок у третьому колі турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі

Марта Костюк – Єлєна Рибакіна (Казахстан, 3);

Еліна Світоліна – Ешлін Крюгер (США).

Раніше Факти ICTV розповідали, що українська тенісистка Даяна Ястремська з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі.

Таким чином вона перервала серію поразок, яка налічувала вже три матчі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.