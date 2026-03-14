У півфіналі турніру WTA 1000 в Індіан Веллсі українська тенісистка Еліна Світоліна програла третій ракетці світу Єлєні Рибакіній.

Турнір WTA 1000: Світоліна програла Рибакіній у півфіналі

На престижному турнірі BNP Paribas Open серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллс Еліна Світоліна поступилась Єлєні Рибакіній.

Гра тривала 1 годину 46 хвилин і завершилася з рахунком 5:7, 4:6.

На початку партії тенісистки після обміну брейками довгий час тримали свої подачі. Однак у вирішальний момент Рибакіна зробила брейк за рахунку 5:5 та виграла сет 7:5.

У другому сеті казахстанська тенісистка зробила два брейки на старті, контролювала хід гри та довела матч до перемоги – 6:4.

Варто зазначити, що суперницею Рибакіної у фіналі буде Аріна Соболенко (без прапора), яка обіграла Лінду Носкову з Чехії – 6:3, 6:4.

Світоліна та Рибакіна на тенісному корті зустрічаються вже всьоме, на рахунку українки три перемоги. Вихід у півфінал став для Світоліної другим у кар’єрі в Індіан-Веллсі після 2019 року. Загалом наша тенісистка провела свій 14 півфінал “тисячників” у кар’єрі, 6 з яких вона виграла.

Цей результат дозволить Світоліній з наступного тижня піднятися на восьму позицію в рейтингу WTA.

Нагадаємо, що 13 березня Еліна Світоліна вийшла до півфіналу турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі, здолавши другу ракетку світу Ігу Свьонтек.

Для Світоліної це був третій півфінал у сезоні на турнірах WTA 1000 або Грендслемах. Ніколи раніше вона не мала такої кількості півфіналів у стартові три місяці сезону.

