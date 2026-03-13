Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до півфіналу турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі, здолавши другу ракетку світу Ігу Свьонтек.

Матч тривав три сети та завершився з рахунком 6:2, 4:6, 6:4 на користь українки.

Світоліна обіграла Свьонтек

Тенісистки провели на корті 2 години та 10 хвилин, за які Еліна пять разів подала навиліт, припустилася пяти подвійних помилок та відіграла п’ять із восьми брейкпойнтів.

У першій партії Світоліна повела з трьома брейками 4:1 та з першої спроби реалізувала сетпойнт.

Натомість українка віддала суперниці другу партію, де ключовим став десятий гейм на подачі польки, який вона закрила з першого разу, зрівнявши за сетами 1:1.

У вирішальній партії Еліна не віддала суперниці жодної своєї подачі та змогла реалізувати брейк у дев’ятому геймі, що стало вирішальним у сеті.

Світоліна – Свьонтек: відеоогляд матчу

Таким чином Світоліна вдруге за шість зустрічей обіграла Свьонтек, перервавши серію з трьох поразок від суперниці. Еліна вдруге зіграє у півфіналі турніру в Індіан-Веллсі з 2019 року.

Українка проведе 14-й півфінал на турнірах WTA 1000 та боротиметься за шостий фінал. Її суперницею буде третя ракетка світу Олена Рибакіна з Казахстану.

На стадії 1/8 фіналу Еліна зустрічалася з чеською тенісисткою Катержиною Сіняковою, яка відмовилася продовжувати гру у другому сеті.

