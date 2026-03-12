Світоліна на відмові суперниці вийшла до 1/4 фіналу турніру в Індіан-Веллсі
- Еліна Світоліна перемогла Катержину Сінякову та вийшла до 1/4 фіналу Індіан-Веллса.
- Чеська тенісистка відмовилася продовжувати матч у другому сеті після медичного тайм-ауту.
- У чвертьфіналі українка зіграє проти другої ракетки світу Іги Свьонтек.
Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі.
На стадії 1/8 фіналу вона зустрічалася з чеською тенісисткою Катержиною Сіняковою, яка відмовилася продовжувати гру у другому сеті.
Світоліна вийшла в 1/4 фіналу в Індіан-Веллсі
Тенісистки провели на корті 41 хвилину, за яку Еліна зробила одну подачу навиліт, припустилася одніжї подвійної помилки та реалізувала два із трьох брейкпойнтів.
У першій партії Світоліна з двома брейками розгромила суперницю 6:1, після чого у другій партії, за рахунку 1:1, чешка відмовилася продовжувати гру.
Між сетами Сінякова брала медичний таймаут і, вочевидь, вирішила не ризикувати здоров’ям.
Для Світоліної це другий поспіль вихід до чвертьфіналу WTA 1000 в Індіан-Веллсі. Минулого року українка зупинилася саме на цій стадії.
Світоліна – Сінякова: відеоогляд матчу
За вихід до півфіналу Еліна зіграє проти другої ракетки світу Іги Свьонтек. Матч запланований на 12 березня, але не раніше 23:30.
Поти польськи Світоліна зустрічалася п’ять разів, але здобула лише одну перемогу в останніх матчах на Вімблдоні у 2023 році. Востаннє вони грали в 1/4 фіналу Ролан Гаррос-2025.
Нагадаємо, до 1/8 фіналу українка вийшла, обігравши американку Ешлін Крюгер із рахунком 6:4, 6:2.