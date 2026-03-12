Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі.

На стадії 1/8 фіналу вона зустрічалася з чеською тенісисткою Катержиною Сіняковою, яка відмовилася продовжувати гру у другому сеті.

Світоліна вийшла в 1/4 фіналу в Індіан-Веллсі

Тенісистки провели на корті 41 хвилину, за яку Еліна зробила одну подачу навиліт, припустилася одніжї подвійної помилки та реалізувала два із трьох брейкпойнтів.

У першій партії Світоліна з двома брейками розгромила суперницю 6:1, після чого у другій партії, за рахунку 1:1, чешка відмовилася продовжувати гру.

Між сетами Сінякова брала медичний таймаут і, вочевидь, вирішила не ризикувати здоров’ям.

Для Світоліної це другий поспіль вихід до чвертьфіналу WTA 1000 в Індіан-Веллсі. Минулого року українка зупинилася саме на цій стадії.

Світоліна – Сінякова: відеоогляд матчу

За вихід до півфіналу Еліна зіграє проти другої ракетки світу Іги Свьонтек. Матч запланований на 12 березня, але не раніше 23:30.

Поти польськи Світоліна зустрічалася п’ять разів, але здобула лише одну перемогу в останніх матчах на Вімблдоні у 2023 році. Востаннє вони грали в 1/4 фіналу Ролан Гаррос-2025.

Нагадаємо, до 1/8 фіналу українка вийшла, обігравши американку Ешлін Крюгер із рахунком 6:4, 6:2.

