Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 20 квітня 2026 року.

Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде казашка Олена Рибакіна, а третя – американка Коко Гофф.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають шість українок.

Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна. Завдяки перемозі на турнірі WTA 250 у Руані на п’ять позицій своє становище покращила Марта Костюк.

Без змін у рейтингу Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова. До першої сотні повернулася Дар’я Снігур. На 62 позиції у рейтингу піднялася Вероніка Подрез.

7. (7). Еліна Світоліна – 3 910 очок;

23. (27). Марта Костюк – 1 722 очки;

49. (49). Даяна Ястремська – 1 200 очок;

53. (53) Юлія Стародубцева – 1 139 очок;

70. (70). Олександра Олійникова – 945 очок;

98. (101). Дар’я Снігур – 796 очки;

110. (107). Ангеліна Калініна – 738 очок;

147. (209) Вероніка Подрез – 511 очок.

Рейтинг WTA від 20 квітня 2026 року

У першій десятці оновленого рейтингу WTA відбулося дві зміни: “нейтральна” Мірра Андреєва піднялася на восьму позицію, змістивши звідти італійку Жасмін Паоліні.

(1). Аріна Соболенко – 10 895 очок; (2). Олена Рибакіна (Казахстан) – 8 500 очок; (3). Коко Гофф (США) – 7 279 очок; (4). Іга Свьонтек (Польща) – 7 273 очки; (5). Джессіка Пегула (США) – 6 136 очок; (6). Аманда Анісімова (США) – 5 995 очок; (7). Еліна Світоліна (Україна) – 3 910 очок; (9). Мірра Андреєва – 3 746 очок; (8) Жасмін Паоліні (Італія) – 3 722 очки; (10). Вікторія Мбоко (Канада) – 3 531 очко.

Цього тижня відбудеться турнір WTA 1000 в Мадриді, а також турнір серії 250 у португальському Орейраші.

