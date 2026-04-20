Рейтинг WTA: Світоліна без змін, Костюк додала п’ять позицій
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 20 квітня 2026 року.
Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде казашка Олена Рибакіна, а третя – американка Коко Гофф.
У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають шість українок.
Рейтинг WTA – на яких місцях українки
Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна. Завдяки перемозі на турнірі WTA 250 у Руані на п’ять позицій своє становище покращила Марта Костюк.
Без змін у рейтингу Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова. До першої сотні повернулася Дар’я Снігур. На 62 позиції у рейтингу піднялася Вероніка Подрез.
- 7. (7). Еліна Світоліна – 3 910 очок;
- 23. (27). Марта Костюк – 1 722 очки;
- 49. (49). Даяна Ястремська – 1 200 очок;
- 53. (53) Юлія Стародубцева – 1 139 очок;
- 70. (70). Олександра Олійникова – 945 очок;
- 98. (101). Дар’я Снігур – 796 очки;
- 110. (107). Ангеліна Калініна – 738 очок;
- 147. (209) Вероніка Подрез – 511 очок.
Рейтинг WTA від 20 квітня 2026 року
У першій десятці оновленого рейтингу WTA відбулося дві зміни: “нейтральна” Мірра Андреєва піднялася на восьму позицію, змістивши звідти італійку Жасмін Паоліні.
- (1). Аріна Соболенко – 10 895 очок;
- (2). Олена Рибакіна (Казахстан) – 8 500 очок;
- (3). Коко Гофф (США) – 7 279 очок;
- (4). Іга Свьонтек (Польща) – 7 273 очки;
- (5). Джессіка Пегула (США) – 6 136 очок;
- (6). Аманда Анісімова (США) – 5 995 очок;
- (7). Еліна Світоліна (Україна) – 3 910 очок;
- (9). Мірра Андреєва – 3 746 очок;
- (8) Жасмін Паоліні (Італія) – 3 722 очки;
- (10). Вікторія Мбоко (Канада) – 3 531 очко.
Цього тижня відбудеться турнір WTA 1000 в Мадриді, а також турнір серії 250 у португальському Орейраші.