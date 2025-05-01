Зростальний Місяць у травні 2025: план дій на кожен день

У травні 2025 року на нас чекає кілька періодів зростального Місяця. Саме цей час традиційно вважається найбільш вдалим для починань, рішучих кроків і саморозвитку.

Це фаза, коли організм накопичує сили, а настрій, мотивація і внутрішній запал зростають разом із Місяцем.

Коли буде зростальний Місяць у травні 2025 року

Зростальна фаза триватиме з 1 до 11 травня, а також із 28 до 31 травня. Особливої уваги заслуговує перша чверть 4 травня о 16:52, яка стане потужною енергетичною точкою.

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Зростальний Місяць у травні 2025 року – що можна і не можна робити

1 травня – день внутрішнього вибору та спокус. Можливі конфлікти, тому важливо зберігати твердість у переконаннях. Корисно проводити час із родиною та уникати перевтоми.

2 травня – сприятливе для планування і внутрішніх трансформацій, однак не варто починати нові справи. У бізнесі рекомендовані лише внутрішні перебудови.

3 травня – гарний день для інтелектуальної роботи та досліджень. Інтуїція посилена, але важливо зберігати внутрішній спокій, щоб уникнути хаосу.

4 травня – день перемикання фаз, коли варто бути особливо обережним із висловлюваннями. Краще уникати конфліктів, тримати баланс у спілкуванні та берегти голосові зв’язки.

5 травня – ідеальний день для змін, очищення, покаяння. Вдалий для поїздок, рішучих кроків і початку нових справ.

6 травня – день із напруженою енергетикою. Варто уникати сумнівів, негативних думок і конфліктів. Краще зосередитися на самоспостереженні та внутрішньому очищенні.

7 травня – сімейний день, сприятливий для закладення основ майбутніх проєктів. Добре працювати на благо родини, вирішувати побутові справи.

8 травня – один із найпотужніших днів травня. Енергії вдосталь, щоби реалізувати нові плани або почати оздоровчі практики. Пасивність у цей день небажана.

9 травня – день емоційного балансу. Рекомендується відпочинок, помірна фізична активність і відмова від важкої їжі та подразників.

10 травня – гарний день для внутрішньої роботи, омолодження та переосмислення досвіду. Варто уникати поспішних рішень і нових починань.

11 травня – час вдосконалення і глибшого самопізнання. Вдалий період для занять хобі, роботи над фінансовими питаннями, навчання та самоосвіти.

28 травня – день планування майбутнього. Рекомендується складати плани на червень, працювати над творчими ідеями і внутрішньою гармонією. Великих фізичних і розумових навантажень краще уникати. Корисно зайнятися самоаналізом і позбутися старих страхів.

29 травня – день активних дій. Чудовий момент для запуску нових справ, реалізації планів, благодійності та прояву щедрості. Важливо контролювати емоції й уникати переїдання, щоб не обтяжувати організм.

30 травня – енергетично потужний день, коли варто направити сили на самовдосконалення або фізичну активність. Підходить для боротьби з поганими звичками, роботи над собою та ризикованих, але добре обдуманих рішень.

31 травня – день вибору між добром і злом. Важливо триматися власних переконань, уникати конфліктів і працювати над зміцненням родинних зв’язків. Корисно провести час у колі близьких або в духовних практиках.

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