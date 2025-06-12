Чи можна поливати виноград під час цвітіння без шкоди для врожаю

Виноград – одна з найдавніших і найцінніших культур, яку вирощують по всьому світу не тільки заради смачних ягід, а й для виробництва вина та соку. Його вирощування вимагає догляду і правильного підходу до поливу, особливо у періоди росту та цвітіння. Саме від того, наскільки грамотно забезпечена волога в цей момент, залежить майбутній урожай і якість ягід.

Чи можна поливати виноград під час цвітіння і як правильно це робити, читайте в матеріалі.

Як правильно поливати виноград під час цвітіння

Полив винограду під час цвітіння – необхідність, оскільки рослини потребують вологи, щоб зав’язі сформувалися повноцінно. Нестача води в цей період призводить до осипання квіток і зниження врожаю. Однак надлишковий полив небезпечний, він провокує розвиток грибкових захворювань і погіршує функціонування коренів.

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Коли можна поливати виноград:

Правильний полив під час цвітіння має бути помірним.

Крім того, полив потрібно проводити рано вранці або пізно ввечері, щоб вода встигла ввібратися до настання спеки і не викликала різких перепадів температури для рослини.

Слідкуйте за вологістю ґрунту – він має бути рівномірно вологим, але без застою.

Вода має бути теплою – близько 20-25 градусів. Оптимально використовувати крапельний або локальний полив, щоб волога потрапляла прямо до коріння, а не на листя і квітки, що знижує ризик хвороб.

Ґрунт навколо виноградника має бути вологим, але без застою води. Частота і кількість поливів залежать від погодних умов і типу ґрунту – на піщаних ділянках воду потрібно давати частіше, на глинистих – рідше. Загалом, поливати виноград під час цвітіння можна і потрібно, але з обережністю, щоб забезпечити гарний урожай і здоров’я рослин.

Способи поливу винограду

Найефективніший і рекомендований спосіб – крапельний полив. Він дає змогу доставити воду безпосередньо до коріння рослини, не створюючи зайвої вологості на поверхні ґрунту і листі. Такий підхід знижує ризик розвитку грибкових та інших хвороб, які часто з’являються при надмірній вологості листя і суцвіть.

Використання звичайного зрошення (розбризкування води зі шланга або дощувачів) під час цвітіння винограду небажане. Попадання води на квітки та листя створює сприятливі умови для поширення грибків, наприклад, мілдью та оїдіуму, які можуть пошкодити суцвіття та зменшити врожай.

Мочити листя і квітки варто тільки у виняткових випадках, наприклад, якщо потрібно обробити рослини фунгіцидами або добривами з листовим підживленням. У такому разі воду подають вибірково.

Якщо крапельний полив відсутній, то можна використовувати полив під корінь, намагаючись уникати потрапляння води на надземну частину винограду. Такий метод теж допомагає знизити ймовірність хвороб.

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