Місячний календар стрижок на липень 2025: поради для тих, хто хоче здорове волосся

Липень – це час літніх змін та експериментів із зовнішністю. Якщо ви плануєте стрижку або інші процедури для волосся, варто звернути увагу на місячний календар.

Вважається, що фази Місяця впливають не лише на наше самопочуття та настрій, а й на стан волосся, його структуру та ріст.

Факти ICTV підготували місячний календар стрижок на липень 2025, щоб ви обрали сприятливий день для запису до перукаря, а також звернули увагу на дати, коли краще утриматися від змін.

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Коли краще стригти волосся в липні 2025 року

Розглянемо детально фази Місяця в липні 2025 року та їхній потенційний вплив на волосся.

Фази Місяця в липні 2025 року та їхній вплив на волосся:

Місяць, що зростає (1-9 липня) – після стрижки волосся почне рости швидше, тож у цей період можна сміливо записуватися до майстра. Також можна фарбуватися і робити поживні маски для волосся.

(1-9 липня) – після стрижки волосся почне рости швидше, тож у цей період можна сміливо записуватися до майстра. Також можна фарбуватися і робити поживні маски для волосся. Повний Місяць (10 липня) – цього дня стригтися не рекомендується, інакше волосся стане неслухняним і ослабленим. Результат фарбування, найімовірніше, не задовільнить вас. День підходить для очищення волосся, пілінгу шкіри голови.

(10 липня) – цього дня стригтися не рекомендується, інакше волосся стане неслухняним і ослабленим. Результат фарбування, найімовірніше, не задовільнить вас. День підходить для очищення волосся, пілінгу шкіри голови. Спадний Місяць (11-23 липня) – волосся після стрижки в цей період ростиме повільніше, але стане густішим. Колір після фарбування триматиметься довше, особливо, якщо ви оберете темний або яскравий відтінок.

(11-23 липня) – волосся після стрижки в цей період ростиме повільніше, але стане густішим. Колір після фарбування триматиметься довше, особливо, якщо ви оберете темний або яскравий відтінок. Молодик (24 липня) – стригтися і фарбуватися цього дня не варто – волосся буде вразливим до пошкоджень. Гарний день для формування намірів щодо зміни іміджу, але не для дій.

(24 липня) – стригтися і фарбуватися цього дня не варто – волосся буде вразливим до пошкоджень. Гарний день для формування намірів щодо зміни іміджу, але не для дій. Місяць, що зростає (25-31 липня) – у цей період варто записатися до перукаря тим, хто хоче, щоб волосся почало рости швидше.

Місячний календар стрижок на липень 2025 року

Сприятливі дні для стрижки: 2, 3, 9, 11, 16, 17, 18, 29, 30, 31 липня.

2, 3, 9, 11, 16, 17, 18, 29, 30, 31 липня. Не рекомендується стригтися: 12, 13, 20, 24, 26 липня.

Догляд за волоссям у липні 2025 року за фазами Місяця

Орієнтуючись на фази Місяця у липні 2025 року, ви можете посилити дію відновлювальних процедур та масок.

Місяць, що зростає (1-9 липня) – цей період підходить для живлення та відновлення волосся. Можна робити маски з натуральними оліями, використовувати сироватки для відновлення структури волосся, робити масаж шкіри голови тощо.

У повню (10 липня) рекомендується очищати волосся, можна зробити пілінг шкіри голови та масаж для покращення кровообігу.

Період спадного Місяця (11-23 липня) підходить для лікування лупи або боротьби з випадінням волосся.

Молодик (24 липня) – цього дня варто утриматися від експериментів з новими доглядовими засобами, адже волосся вразливе, а шкіра голови — чутлива. Краще дати волоссю “перепочити”. Кінець місяця (25-31 липня) знову відкриває період для активного живлення і відновлення волосся.

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