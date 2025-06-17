Як правильно пасинкувати перець без шкоди для рослини: основні секрети

Пасинкування перцю – це агротехнічний прийом, за якого видаляють бічні пагони (пасинки), що формуються в пазухах листків.

Його мета – поліпшити провітрювання куща, посилити освітленість внутрішніх частин рослини та спрямувати поживні речовини не на зелену масу, а на розвиток плодів.

Навіщо пасинкувати перець і коли цього робити не потрібно, читайте в матеріалі.

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Чи потрібно пасинкувати перець

Це актуально для тепличних умов і високорослих сортів, які схильні до загущення. При надмірній листяній масі внутрішня частина куща затінюється, підвищується вологість, а це створює умови для хвороб і знижує якість врожаю.

Однак пасинкувати потрібно не завжди: якщо перець низькорослий, росте у відкритому ґрунті та ще й незагущений, пасинкування зайве. В умовах спекотного й сухого клімату кущі прекрасно розвиваються і без цього втручання.

Як зрозуміти, що необхідне пасинкування перців

Щоб зрозуміти, чи потребує ваш перець пасинкування, зверніть увагу на кілька ознак:

Якщо кущ занадто густий на вигляд, листя перекриває одне одному світло, а пагони переплітаються так, що погано видно центральне стебло – це сигнал, що рослина заростає і потребує проріджування.

Якщо в нижній частині куща з’являється багато слабких бічних пагонів, які не цвітуть і тільки витягають живлення, їх варто видалити.

Тривожним знаком також може бути осипання квітів і зав’язей – часто це відбувається тому, що рослині бракує сил на їхній розвиток через зайву зелень.

Ще один привід задуматися про пасинкування – погане провітрювання куща всередині. Вологе середовище без циркуляції повітря створює сприятливі умови для грибкових захворювань.

Якщо помічаєте, що плоди на кущі дрібні або повільно наливаються, – це наслідок того, що живлення розподіляється на непотрібні пагони.

Потрібно пасинкувати високорослі сорти, які вирощують у теплицях, – їм практично завжди потрібне формування.

Якщо ви бачите хоча б кілька з цих ознак – варто вдатися до пасинкування.

Однак якщо кущ акуратний, невисокий, росте у відкритому ґрунті й добре родить, втручання не потрібні.

Як формувати перець: інструкція

Оптимальний час для початку пасинкування – через 2-3 тижні після висадки розсади. Далі кущі оглядають щотижня. Роботи краще проводити в суху погоду, бажано вранці.

Як правильно пасинкувати перець:

Пасинки видаляють, коли досягають довжини 5-7 см – такі ще легко виламати без інструменту.

Залишають 2-3 основних стебла, а всі нижні та слабкі пагони вищипують. Головне – не пошкодити верхівкову точку росту, оскільки від неї залежить подальший розвиток рослини.

Після видалення пасинків бажано обробити кущ розчином золи або фітоспорину – це запобігатиме потраплянню інфекції у свіжі ранки. При цьому важливо не перестаратися: надмірне видалення пагонів може призвести до стресу в рослини, сповільнення зростання і зниження врожайності.

Гострому перцю пасинкування не потрібне, оскільки його кущі гілкуються по-іншому і не дають надмірної листяної маси. Таким чином пасинкування – це не обов’язковий, а допоміжний захід, який застосовують за необхідності.

Якщо робити все правильно, перець віддячить більш раннім, великим і якісним урожаєм.

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