Повний Місяць у серпні 2025: коли чекати та чого варто уникати

Астрономічні явища завжди викликають неабиякий інтерес у людей, а особливо – повний Місяць. Вважається, що саме ця фаза супутника Землі має потужний вплив на емоційний стан кожного з нас.

Факти ICTV дізнавалися, коли чекати на повний Місяць у серпні 2025 року та як він може позначитися на самопочутті, настрої та поведінці людей.

Коли повний Місяць у серпні 2025

Повний Місяць у серпні 2025 року з’явиться на небі 9 числа о 10:57 за київським часом.

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Цього дня нічне світило сяятиме на повну силу, створюючи особливу атмосферу. Найбільш повний диск можна буде побачити після заходу Сонця та протягом усієї ночі.

Вплив повного Місяця на діяльність людини

Повний Місяць – це період підвищеної емоційності та чутливості. Люди більш схильні до конфліктів, імпульсивних вчинків, поспішних рішень.

Зростає кількість нещасних випадків, травм, посилюються внутрішні переживання, тривожність, дратівливість. У повню важливо подбати про свій емоційний та фізичний стан: більше відпочивати, не перевантажувати себе роботою чи інформацією.

Особливо обережними варто бути людям із хронічними захворюваннями. Краще уникати виснажливих фізичних навантажень, а також алкоголю, стимуляторів, надмірної кількості їжі та гучних вечірок.

Що не можна робити у повню – народні вірування

Повний Місяць вважається періодом очищення та підбиття підсумків. Варто дотримуватися рекомендацій, які допоможуть провести цей день гармонійніше. У повню не можна:

розпочинати нові проєкти – краще зачекати на новий цикл;

з’ясовувати стосунки – конфлікти можуть мати руйнівні наслідки;

стригти волосся – воно стане тоншим і слабшим;

проводити медичні операції – зростає ризик ускладнень і кровотеч;

ухвалювати імпульсивні рішення – результат вас не задовільнить;

позичати або брати в борг гроші;

переїдати та зловживати алкоголем.

Що можна робити у повний Місяць – народні прикмети

У період повного Місяця можна:

завершувати справи, підбивати підсумки;

очищати простір навколо себе, позбуватися усього непотрібного – у думках, звичках, речах;

проводити ритуали очищення – як фізичного, так і емоційного;

аналізувати своє життя, писати плани на майбутнє;

спостерігати за своїм станом, щоб краще розуміти емоції і потреби;

медитувати, займатися духовними практиками;

проводити обряди на багатство, кохання, здоров’я.

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