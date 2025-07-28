Чи можна вмикати кондиціонер у дощ: поради на випадок грози та зливи

Цього літа погода в Україні зовсім непередбачувана, адже пекельна спека раптово змінюється потужними грозами та сильними зливами.

У періоди спеки більшість намагається знайти порятунок у прохолоді, тож кондиціонери працюють на повну потужність вдома та в офісах.

Однак досі залишається чимало запитань щодо безпечного використання кліматичної техніки. Наприклад, чи може працювати кондиціонер під час дощу або грози. Саме про це читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Чи можна вмикати кондиціонер під час дощу

У дощову погоду кондиціонер працювати може, до того ж це абсолютно безпечно. Пристрій не боїться крапель води, адже зовнішній блок спроєктований таким чином, щоб витримувати атмосферні опади.

Тож, якщо йдеться лише про дощ, то ви можете сміливо користуватися системою охолодження або обігріву.

Чи можна вмикати кондиціонер у грозу

Гроза – це дещо складніший випадок. Хоча блискавка вкрай рідко влучає безпосередньо в будинки, та все ж вона може пошкодити електроніку.

Чому не можна вмикати кондиціонер під час дощу з грозою:

Є ризик влучання блискавки у пристрій;

Це підвищує ймовірність короткого замикання.

Тож якщо йде дощ з грозою, або маєте сумніви в якості заземлення, то кондиціонер краще вимкнути. Це зменшить ризик короткого замикання або ураження електрострумом.

Обов’язково вимикайте техніку, якщо вона підключене без стабілізатора напруги або мережевих фільтрів. Для захисту техніки можна також встановити спеціальні пристрої захисту від перенапруги.

Потужні пориви вітру безпосередньо не шкодять кондиціонеру, але можуть створити інші загрози. Наприклад, уламки з даху або гілки дерев можуть пошкодити зовнішній блок. Тому, якщо він встановлений на відкритому фасаді без захисту, то варто подумати про додаткове укриття або монтаж у більш безпечному місці.

Як захистити зовнішній блок

Дощ, вітер, сніг, а особливо град можуть негативно впливати на зовнішній блок. Щоб запобігти пошкодженням:

встановіть металевий козирок або навіс;

використовуйте захисні сітки;

подбайте про антивандальні кріплення, якщо блок розташований на невеликій висоті;

регулярно перевіряйте стан корпусу та кріплень.

Особливо небезпечним є великий град або падіння бурульок — саме вони можуть фізично пошкодити елементи блоку.

Основні правила безпечного користування кондиціонером

Щоб пристрій служив довго та безпечно, монтаж кондиціонера має бути виконаний правильно, з урахуванням технічних вимог, а перед внутрішнім блоком має бути вільна циркуляція повітря. Його не можна його закривати меблями.

Вікна мають бути зачинені під час роботи пристрою, а внутрішній блок повинен бути захищений від перегріву.

Захистіть зовнішній блок від механічних ушкоджень та користуйтеся пристроєм згідно з інструкцією. Чистіть фільтри щомісяця, а профілактичне обслуговування проводьте 1–2 рази на рік.

Читайте також Чи можна спати з увімкненим кондиціонером і чим це загрожує організму

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.