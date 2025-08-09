Магнітні бурі у вересні 2025: дати та рекомендації для метеозалежних

У вересні 2025 року очікуються кілька періодів підвищеної магнітної активності. Початок осені може виявитися складним для метеочутливих людей — фахівці прогнозують бурі середньої сили.

Факти ICTV з’ясували, коли саме очікуються магнітні бурі у вересні та як зменшити їхній вплив на організм.

Магнітні бурі у вересні 2025 року

За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA, у вересні 2025 року ймовірні кілька хвиль геомагнітної активності.

Згідно з попередніми розрахунками, критичними можуть стати 6, 14 та 26 вересня – саме на ці дати припадає підвищення Kp-індексу до рівня 5–6 балів, що відповідає помірним бурям.

Також незначні коливання геомагнітного поля можливі у проміжках між основними сплесками, зокрема 10–11 вересня та наприкінці місяця. Це може викликати легке погіршення самопочуття у людей, чутливих до змін атмосферного тиску та сонячної активності.

Прогнози можуть змінюватися в режимі реального часу, тож варто стежити за оновленнями спеціалізованих служб.

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

У періоди магнітних бур багато людей скаржаться на головний біль, втому, зниження концентрації уваги, перепади тиску чи тривожність. Особливо це стосується людей із серцево-судинними захворюваннями.

Медики рекомендують заздалегідь підготуватися до таких днів. Щоби полегшити вплив геомагнітних збурень:

висипайтеся та дотримуйтеся режиму дня;

пийте більше води та обмежте вживання кави, алкоголю й важкої їжі;

зменште фізичне та емоційне навантаження;

проведіть час на свіжому повітрі та відмовтеся від гаджетів хоча б на кілька годин;

за потреби – проконсультуйтеся з лікарем і тримайте напоготові засоби першої допомоги.

Збереження здоров’я під час геомагнітних бур залежить насамперед від уважного ставлення до свого стану.

