Магнітні бурі у вересні 2025: дати та рекомендації для метеозалежних
У вересні 2025 року очікуються кілька періодів підвищеної магнітної активності. Початок осені може виявитися складним для метеочутливих людей — фахівці прогнозують бурі середньої сили.
Факти ICTV з’ясували, коли саме очікуються магнітні бурі у вересні та як зменшити їхній вплив на організм.
Магнітні бурі у вересні 2025 року
За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA, у вересні 2025 року ймовірні кілька хвиль геомагнітної активності.
Згідно з попередніми розрахунками, критичними можуть стати 6, 14 та 26 вересня – саме на ці дати припадає підвищення Kp-індексу до рівня 5–6 балів, що відповідає помірним бурям.
Також незначні коливання геомагнітного поля можливі у проміжках між основними сплесками, зокрема 10–11 вересня та наприкінці місяця. Це може викликати легке погіршення самопочуття у людей, чутливих до змін атмосферного тиску та сонячної активності.
Прогнози можуть змінюватися в режимі реального часу, тож варто стежити за оновленнями спеціалізованих служб.
Як покращити самопочуття під час магнітних бур
У періоди магнітних бур багато людей скаржаться на головний біль, втому, зниження концентрації уваги, перепади тиску чи тривожність. Особливо це стосується людей із серцево-судинними захворюваннями.
Медики рекомендують заздалегідь підготуватися до таких днів. Щоби полегшити вплив геомагнітних збурень:
- висипайтеся та дотримуйтеся режиму дня;
- пийте більше води та обмежте вживання кави, алкоголю й важкої їжі;
- зменште фізичне та емоційне навантаження;
- проведіть час на свіжому повітрі та відмовтеся від гаджетів хоча б на кілька годин;
- за потреби – проконсультуйтеся з лікарем і тримайте напоготові засоби першої допомоги.
Збереження здоров’я під час геомагнітних бур залежить насамперед від уважного ставлення до свого стану.