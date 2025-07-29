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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
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Місячний календар на серпень 2025: проведіть кінець літа із користю

місячний календар на серпень 2025
Фото: Pexels

У серпні 2025 року фази Місяця, як і зазвичай, матимуть значний вплив на наші настрої, самопочуття та ефективність у повсякденних справах.

Факти ICTV підготували місячний календар на серпень, щоби ви змогли краще орієнтуватися, коли варто розпочинати важливі справи, а коли – зупинитись і прислухатися до себе.

Фази Місяця у серпні 2025 року

  • 1–8 серпня – Місяць, що росте.
  • 9 серпня – повний Місяць.
  • 10–22 серпня – спадний Місяць.
  • 23 серпня – молодик.
  • 24–31 серпня – Місяць, що росте.

Місячний календар на серпень 2025 – сприятливі дні

У серпні 2025 року астрологічний місячний календар радить звернути увагу на такі сприятливі дні: 3, 13, 14, 20 та 27 число.

Зараз дивляться

1 серпня – день очищення, трансформації та початку нових справ. Сприятливий для подорожей і кардинальних змін. Хороший час для духовної роботи та самовдосконалення. Місяць у Скорпіоні підсилює емоційне напруження – краще уникати конфліктів.

3 серпня – ідеальний день для родинних справ і закладання фундаменту майбутніх проєктів. Добре починати бізнес, зокрема сімейний. Місяць у Скорпіоні – не найкращий час для прийняття рішень, однак сила дня компенсує внутрішню турбулентність.

13 серпня – день підходить для планування та реалізації амбітних проєктів. День колективної роботи, взаємної підтримки й нових ідей. Місяць в Овні, тому контролюйте емоції, уникайте імпульсивних вчинків.

14 серпня – сильний день для духовного росту, кар’єрних рішень і фізичних навантажень. Підходить для початку важливих справ. Місяць в Овні – енергія зашкалює, але краще спрямувати її на конструктив.

29 серпня – час інтуїції, любові та натхнення. День гарний для шлюбів, розумової діяльності, дихальних практик і медитацій. Місяць у Скорпіоні приносить емоційне напруження, проте зростає чутливість та ймовірність віщих снів.

Сприятливі дні для різних справ за місячним календарем на серпень 2025 року

  • Сприятливі дні для подорожей: 3, 13, 20, 27 серпня.
  • Сприятливі дні для нових починань: 6, 10, 17, 24, 27 серпня.
  • Сприятливі дні для фінансових або юридичних справ: 6, 10, 17, 18, 22, 24, 27 серпня.
  • Сприятливі дні для творчості та спорту: 5, 10, 13, 17, 18, 21, 25, 27, 28 серпня.
  • Сприятливі дні для взаємостосунків (ділових і романтичних): 9, 10, 12, 13, 17, 18, 21 серпня.
  • Сприятливі дні для походу до лікаря: 5, 7, 9, 10, 17, 21, 24, 27 серпня.

Несприятливі дні у серпні 2025 року

В останній місяць літа несприятливими за місячним календарем будуть 2, 5, 8, 16, 23, 26, 28 серпня.

Особливо напруженими стануть 8, 23 та 28 числа, коли вплив Місяця поєднується з високою емоційністю та схильністю до конфліктів.

У ці дні краще не розпочинати нові справи, не йти на ризик, не приймати рішень на емоціях. Це час для самоаналізу, очищення простору, відпочинку та збереження енергії.

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