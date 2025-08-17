Помер актор Теренс Стемп, головний лиходій фільмів про Супермена

На 88-му році життя помер британський актор Теренс Стемп, який зіграв головного лиходія – криптонського генерала Зода – в голлівудських фільмах Супермен та Супермен-2.

Про це повідомляє Reuters.

Помер актор Теренс Стемп

Про смерть Теренса Стемпа 17 серпня повідомила його родина.

Актор, номінований на Оскар, знявся у фільмах “Теореми” П’єра Паоло Пазоліні 1968 року та “Сезон у пеклі” 1971 року та “Пригоди Прісцилли”, королеви пустелі 1994 року.

— Як актор і письменник, він залишив після себе надзвичайну творчу спадщину, яка й надалі буде зворушувати і надихати людей впродовж багатьох років, — заявила родина.

Біографія Теренса Стемпа

Народився актор у 1938 році в лондонському Іст-Енді. Його родина пережила бомбардування міста під час Другої світової війни. Хлопець покинув школу, щоб спочатку працювати в рекламі, а згодом виграв стипендію для навчання в театральній школі.

Теренс Стемп одружився із Джулі Крісті, з якою зіграв у фільмі “Далеко від шаленого натовпу” в 1967 році. Він також зустрічався з моделлю Джин Шрімптон та став музою фотографа Девіда Бейлі.

У 2002 році Стемп одружився з 29-річною Елізабет О’Рурк. Актору тоді було 64 роки. Проте подружжя розлучилося у 2008 році.

Теренс Стемп також знімався в італійських фільмах і працював з Федеріко Фелліні в кінці 1960-х років.

Найвідомішою роллю Теренса став головний лиходій фільмів про Супермена (1978 та 1980 років) – лідер криптоніанців генерал Зод.

Далі актор знявся в низці інших фільмів, серед яких “Валькірія” з Томом Крузом у 2008 році, “Бюро коригування” з Меттом Деймоном у 2011 році та фільми режисера Тіма Бертона.

