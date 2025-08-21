Куди піти у Дніпрі на День Незалежності 2025: концерти, балет і джаз
У Дніпрі до Дня Незалежності буде чимало подій – від концертів просто неба до фестивалів, виставок і патріотичних акцій. Місто готує програму для всіх: і для тих, хто хоче провести час із родиною, і для тих, хто чекає драйвових вечірніх шоу.
Куди піти у Дніпрі на День Незалежності 2025, читайте в нашому матеріалі.
День Незалежності України 2025: куди піти у Дніпрі меломанам
Вільна та Незалежна – концерт до Дня Незалежності України
Серед подій у Дніпрі на День Незалежності 2025 – святковий концерт, який об’єднає два потужні колективи – Академічний фольклорно-хореографічний ансамбль Славутич та Дніпровський академічний театр драми та комедії ДРАМіКОМ у супроводі оркестру. Глядачі матимуть змогу насолодитися енергією українського танцю, яскравим театральним виконанням та живою музикою.
Концерт відбудеться у Дніпровському академічному театрі драми та комедії 24 серпня о 16:00, квитки можна придбати від 250 гривень.
Святковий концерт до Дня прапора та Незалежності України
У Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка відбудеться святковий концерт до Дня прапора та Незалежності України. Початок події о 17:00, вона обіцяє бути яскравою та святковою, а квитки можна придбати від 150 грн.
Вечір джазу
Для поціновувачів джазу відбудеться концерт за участю професійних музикантів. Вечір джазу відбудеться в центрі міста на даху, тож можна насолодитися заходом сонця та чудовими краєвидами міста. Вечір супроводжуватимуть Lucky Man Band, а також саксофон із чарівним вокалом.
Початок події о 19:00, вартість квитка 700 грн. Подія відбудеться у Даху на Троїцькій.
День Незалежності: куди піти у Дніпрі поціновувачам балету
Відчути святковий настрій можна не лише поціновувачам гарного вокалу та музики. Тим, хто полюбляє балет, варто відвідати святковий концерт у Дніпровському академічному театрі опери та балету під назвою Лісова пісня.
Подія починається о 17:00, квитки можна придбати від 100 грн. Це балет-феєрія на дві дії, у якому переплетені романтичний сюжет, фантастична основа та фольклорний колорит.
Куди сходити у Дніпрі на День Незалежності любителям гумору та жартів
Якщо полюбляєте гумор та хочете весело провести час, варто відвідати великий стендап-концерт у Bartolomeo Best River Resort. Тут можна послухати дотепні жарти та насолодитися літньою атмосферою. Концерт відбудеться у пікнік-зоні.