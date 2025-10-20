Щороку осіннє небо дарує нам одне з найзахопливіших астрономічних шоу — метеорні дощі. Серед них дощі Оріоніди, що з’являються у жовтні та привертають увагу не тільки досвідчених астрономів, а й усіх охочих полюбуватися нічним небом. Кожен падаючий метеор — це крихітна частинка комети Галлея, яка згорає в атмосфері Землі, залишаючи за собою яскравий слід світла.

Коли метеорний дощ Оріоніди та чи вдасться українцям насолодитися цим явищем, читайте в нашому матеріалі.

Зорепад Оріоніди 2025: дата спостереження

У ніч з 20 на 21 жовтня 2025 року українці матимуть змогу спостерігати одне з найяскравіших небесних явищ року — метеорний потік Оріоніди.

Зараз дивляться

Під час цього зорепаду небо буде виблискувати десятками яскравих метеорів, створюючи справжнє світлове шоу.

Де дивитися метеорний дощ Оріоніди

Найкращий час для спостереження — після опівночі, коли сузір’я Оріона підніметься над південно-східним горизонтом. Чим вище воно буде, тим більше метеорів можна буде побачити.

Цього року умови надзвичайно сприятливі. Адже на небі сяятиме Місяць-молодик, тож світло не заважатиме, і навіть слабкі спалахи будуть видимими неозброєним оком.

В NASA рекомендують для найкращого спостереження обрати темне місце подалі від міського освітлення, лягти на спину та дивитися на південно-східне небо (північна півкуля) або на північно-східне (південна півкуля). Метеори можуть з’являтися по всьому небі, але їхній “радіант” — сузір’я Оріона.

Отже, якщо ви знаходитесь в Україні, то ви у Північній півкулі. Спостерігати метеорний дощ Оріоніди в Україні можна буде у південно-східному напрямку, оскільки радіант потоку знаходиться у сузір’ї Оріона.

Якщо ж ви знаходитеся у Південній півкулі, вам потрібно дивитися переважно в напрямку північного сходу, де розташований Оріон.

Що таке Оріоніди

Цей метеорний потік утворюється, коли Земля проходить через залишки комети Галлея. Частинки пилу та дрібні уламки згорають в атмосфері зі швидкістю близько 66 км/с, створюючи яскраві спалахи світла.

Метеори Оріонід відомі своєю швидкістю та динамічністю, часто залишаючи довгі світлові шлейфи, схожі на хвости, що світяться ще кілька секунд після згорання.

Іноді серед них трапляються боліди, це надзвичайно яскраві метеори з зеленими або жовтими відтінками, які можуть засяяти навіть яскравіше, ніж планета Венера.

Назва потоку походить від сузір’я Оріона, бо здається, що метеори “вилітають” із його напрямку поблизу зорі Бетельгейзе.

Як зазначають в NASA, зорепад Оріоніди — одне з найкрасивіших явищ осені, яке не можна пропускати.

Читайте також Магнітні бурі у листопаді 2025: коли чекати сплесків активності Сонця

Джерело : NASA

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.