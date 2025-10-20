Каждый год осеннее небо дарит нам одно из самых захватывающих астрономических зрелищ — метеорные дожди. Среди них дожди Ориониды, которые появляются в октябре и привлекают внимание не только опытных астрономов, но и всех желающих полюбоваться ночным небом. Каждый падающий метеор — это крошечная частичка кометы Галлея, которая сгорает в атмосфере Земли, оставляя за собой яркий след света.

Когда будет метеорный дождь Ориониды и удастся ли украинцам насладиться этим явлением, читайте в нашем материале.

Звездопад Ориониды 2025: дата наблюдения

В ночь с 20 на 21 октября 2025 года украинцы смогут наблюдать одно из самых ярких небесных явлений года — метеорный поток Ориониды.

Во время этого метеорного потока небо будет сверкать десятками ярких метеоров, создавая настоящее световое шоу.

Где смотреть метеорный дождь Ориониды

Лучшее время для наблюдения — после полуночи, когда созвездие Ориона поднимется над юго-восточным горизонтом. Чем выше оно будет, тем больше метеоров можно будет увидеть.

В этом году условия чрезвычайно благоприятные. Ведь на небе будет сиять молодая Луна, поэтому свет не будет мешать, и даже слабые вспышки будут видны невооруженным глазом.

В NASA рекомендуют для лучшего наблюдения выбрать темное место подальше от городского освещения, лечь на спину и смотреть на юго-восточное небо (северное полушарие) или на северо-восточное (южное полушарие). Метеоры могут появляться по всему небу, но их “радиант” — созвездие Ориона.

Итак, если вы находитесь в Украине, то вы в Северном полушарии. Наблюдать метеорный дождь Ориониды в Украине можно будет в юго-восточном направлении, поскольку радиант потока находится в созвездии Ориона.

Если же вы находитесь в Южном полушарии, вам нужно смотреть преимущественно в направлении северо-востока, где расположен Орион.

Что такое Ориониды

Этот метеорный поток образуется, когда Земля проходит через остатки кометы Галлея. Частицы пыли и мелкие обломки сгорают в атмосфере со скоростью около 66 км/с, создавая яркие вспышки света.

Метеоры Ориониды известны своей скоростью и динамичностью, часто оставляя длинные световые шлейфы, похожие на хвосты, которые светятся еще несколько секунд после сгорания.

Иногда среди них встречаются болиды, это чрезвычайно яркие метеоры с зелеными или желтыми оттенками, которые могут сиять даже ярче, чем планета Венера.

Название потока происходит от созвездия Ориона, потому что кажется, что метеоры «вылетают» из его направления вблизи звезды Бетельгейзе.

Как отмечают в NASA, звездопад Ориониды — одно из самых красивых явлений осени, которое нельзя пропускать.

