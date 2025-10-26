Тест на ерудицію: як добре ви знаєте історію та культуру України

У шоу Хто хоче стати мільйонером? на ICTV2 майже половина усіх запитань стосується України. Однак не всі гравці давали правильні відповіді. Деякі теми ставали справжнім випробуванням навіть для найкмітливіших учасників.

Тепер черга за вами! Факти ICTV підготували тест із 10 запитань, які допоможуть перевірити, наскільки добре ви орієнтуєтеся в українській реаліях, культурі, подіях та спорті. Серед них є як легкі, так і ті, що потребують логічного мислення, уважності та ерудиції.

У тесті також є “запитання на мільйон”: правильна відповідь дозволила гравцю шоу Хто хоче стати мільйонером? виграти головний приз – чек з шістьма нулями.

0% Глибина якої станції київського метро теоретично дозволяє вмістити скульптуру Батьківщина-мати у повний зріст разом з постаментом? Золоті ворота Лук'янівська Шулявська Арсенальна Правильно! Неправильно! Продовжити >> Хто з українців у 1993 році провів першу публічну телефонну розмову по мобільному телефону? Валерій Лобановський В’ячеслав Чорновіл Леонід Кравчук Павло Зібров Правильно! Неправильно! Продовжити >> Хто з цих українських футболістів не отримував нагороду Золотий м’яч? Андрій Шевченко Сергій Ребров Ігор Бєланов Олег Блохін Правильно! Неправильно! Продовжити >> Хто з видатних українців зображений на купюрі номіналом 1 000 гривень? Авіаконструктор Сікорський Академік Вернадський Гетьман Скоропадський Письменник Старицький Правильно! Неправильно! Продовжити >> До 90-х років минулого сторіччя українська абетка налічувала 32 літери. Які зміни відбулися з нею у 1990 році? Додали літеру Ї Вилучили літеру Ё Повернули літеру Ґ Не змінилася Правильно! Неправильно! Продовжити >> У 2021 році українці кинули виклик Ілону Маску, розробивши Коника і Волика. Що це за транспортні засоби? Броньовики Вакуумні потяги Ракети-носії Електрокари Правильно! Неправильно! Продовжити >> Що у 2003 році Василь Вірастюк протягнув майже на 18 метрів, встановивши світовий рекорд? 2 літака 5 трамвайних вагонів 8 вантажівок 6 автобусів Правильно! Неправильно! Продовжити >> Назва української валюти "гривня" походить ще з Київської Русі. Що мало таку назву у ті часи? Гектар землі Хутряна шкірка Прикраса у вигляді обруча Kiнська збруя Правильно! Неправильно! Продовжити >> У якому місті була винайдена перша гасова лампа? Гамбург Зальцбург Торонто Львів Правильно! Неправильно! Продовжити >> На перших кадрах українського фільму 1971 року Червона Рута режисер показав неіснуюче залізничне сполучення. Звідки і куди прямував поїзд? Із Луганська в Яремче Із Краматорська в Дземброню Із Харкова у Поляницю Із Донецька у Верховину Правильно! Неправильно! Продовжити >> Тест на ерудицію: як добре ви знаєте історію та культуру України Непогано, але можна й краще! Знання про Україну — це пригода, і ви щойно її розпочали. Гарний результат! Ви знаєте, чим живе Україна, але ще є простір для відкриттів. Чудова робота! Ви добре орієнтуєтеся в українській культурі, подіях та спорті. Справжній патріот!

Ще більше цікавих запитань про Україну і про все – у нових випусках Хто хоче стати мільйонером? щопонеділка на каналі ICTV2 о 19:00.

Нагадаємо, що 27 жовтня відзначається День української писемності та мови. З нагоди свята пропонуємо також пройти тест на знання української мови.

