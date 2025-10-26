Тест на ерудицію: як добре ви знаєте історію та культуру України
У шоу Хто хоче стати мільйонером? на ICTV2 майже половина усіх запитань стосується України. Однак не всі гравці давали правильні відповіді. Деякі теми ставали справжнім випробуванням навіть для найкмітливіших учасників.
Тепер черга за вами! Факти ICTV підготували тест із 10 запитань, які допоможуть перевірити, наскільки добре ви орієнтуєтеся в українській реаліях, культурі, подіях та спорті. Серед них є як легкі, так і ті, що потребують логічного мислення, уважності та ерудиції.
У тесті також є “запитання на мільйон”: правильна відповідь дозволила гравцю шоу Хто хоче стати мільйонером? виграти головний приз – чек з шістьма нулями.
Глибина якої станції київського метро теоретично дозволяє вмістити скульптуру Батьківщина-мати у повний зріст разом з постаментом?
Хто з українців у 1993 році провів першу публічну телефонну розмову по мобільному телефону?
Хто з цих українських футболістів не отримував нагороду Золотий м’яч?
Хто з видатних українців зображений на купюрі номіналом 1 000 гривень?
До 90-х років минулого сторіччя українська абетка налічувала 32 літери. Які зміни відбулися з нею у 1990 році?
У 2021 році українці кинули виклик Ілону Маску, розробивши Коника і Волика. Що це за транспортні засоби?
Що у 2003 році Василь Вірастюк протягнув майже на 18 метрів, встановивши світовий рекорд?
Назва української валюти "гривня" походить ще з Київської Русі. Що мало таку назву у ті часи?
У якому місті була винайдена перша гасова лампа?
На перших кадрах українського фільму 1971 року Червона Рута режисер показав неіснуюче залізничне сполучення. Звідки і куди прямував поїзд?
