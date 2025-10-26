У шоу Хто хоче стати мільйонером? на ICTV2 майже половина усіх запитань стосується України. Однак не всі гравці давали правильні відповіді. Деякі теми ставали справжнім випробуванням навіть для найкмітливіших учасників.

Тепер черга за вами! Факти ICTV підготували тест із 10 запитань, які допоможуть перевірити, наскільки добре ви орієнтуєтеся в українській реаліях, культурі, подіях та спорті. Серед них є як легкі, так і ті, що потребують логічного мислення, уважності та ерудиції.

У тесті також є “запитання на мільйон”: правильна відповідь дозволила гравцю шоу Хто хоче стати мільйонером? виграти головний приз – чек з шістьма нулями.

0%

Глибина якої станції київського метро теоретично дозволяє вмістити скульптуру Батьківщина-мати у повний зріст разом з постаментом?

метро - тест
Хто з українців у 1993 році провів першу публічну телефонну розмову по мобільному телефону?

тест - запитання 2
Хто з цих українських футболістів не отримував нагороду Золотий м’яч?

питання 3 - тест
Хто з видатних українців зображений на купюрі номіналом 1 000 гривень?

питання 4 - тест
До 90-х років минулого сторіччя українська абетка налічувала 32 літери. Які зміни відбулися з нею у 1990 році?

книги
У 2021 році українці кинули виклик Ілону Маску, розробивши Коника і Волика. Що це за транспортні засоби?

Ілон Маск найбагатша людина світу
Що у 2003 році Василь Вірастюк протягнув майже на 18 метрів, встановивши світовий рекорд?

Василь Вірастюк
Назва української валюти "гривня" походить ще з Київської Русі. Що мало таку назву у ті часи?

питання 8 - тест
У якому місті була винайдена перша гасова лампа?

гасова лямпа
На перших кадрах українського фільму 1971 року Червона Рута режисер показав неіснуюче залізничне сполучення. Звідки і куди прямував поїзд?

питання 10 - тест
Тест на ерудицію: як добре ви знаєте історію та культуру України
Непогано, але можна й краще! Знання про Україну — це пригода, і ви щойно її розпочали.

україна, київ

Гарний результат! Ви знаєте, чим живе Україна, але ще є простір для відкриттів.

україна, київ

Чудова робота! Ви добре орієнтуєтеся в українській культурі, подіях та спорті. Справжній патріот!

україна, київ

Ще більше цікавих запитань про Україну і про все – у нових випусках Хто хоче стати мільйонером? щопонеділка на каналі  ICTV2 о 19:00.

Нагадаємо, що 27 жовтня відзначається День української писемності та мови. З нагоди свята пропонуємо також пройти тест на знання української мови.

