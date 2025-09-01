Про залаштунки шоу, гравців та призові: інтерв’ю з продюсеркою Хто хоче стати мільйонером?

Уже 1 вересня о 19:00 на телеканалі ICTV2 стартує третій сезон культового квізшоу Хто хоче стати мільйонером?

Цей проєкт – не лише азартна розвага, а й можливість розширити свої знання та позмагатися в ерудиції – як із гравцями у студії, так і з родиною чи друзями.

З нагоди прем’єри Факти ICTV поспілкувалися з продюсеркою шоу Хто хоче стати мільйонером? Тетяною Гребенік, яка привідкрила завісу зйомок третього сезону.

Як відбувається відбір гравців Хто хоче стати мільйонером?, хто формує запитання і призовий фонд та що в цьому сезоні вперше дозволили робити учасникам – читайте далі у матеріалі.

Про фішку шоу та виклики

– У чому буде фішка третього сезону Хто хоче стати мільйонером? Чим він відрізнятиметься від двох попередніх?

– Фішка нашого шоу, напевно, у стабільності. На глядача чекає щось просте, добре знайоме, своє. Цьому формату вже дуже багато років, він досить успішний, його реалізували вже в більш ніж 130 країнах світу.

Він приваблює глядачів своєю простотою і тим, що не навантажує додатковою інформацією чи умовами. Прості правила – 15 запитань до мільйона. Відповідаєш правильно на всі – отримуєш головний приз. Ніякого підвоху чи додаткових умов.

Глядачам подобається цей формат, адже вони точно знають, що їх очікує, і що вони добре проведуть час. Ми своєю чергою хочемо, щоб під час перегляду людям було спокійно, вони розважилися і провели час в колі родини або друзів.

Але при цьому шоу динамічне, ви можете дискутувати, сперечатися щодо правильної відповіді. Тому це така комбінація стабільності та адреналіну, якою ми і будемо зваблювати наших глядачів цього сезону.

