Про залаштунки шоу, гравців та призові: інтерв’ю з продюсеркою Хто хоче стати мільйонером?
Уже 1 вересня о 19:00 на телеканалі ICTV2 стартує третій сезон культового квізшоу Хто хоче стати мільйонером?
Цей проєкт – не лише азартна розвага, а й можливість розширити свої знання та позмагатися в ерудиції – як із гравцями у студії, так і з родиною чи друзями.
З нагоди прем’єри Факти ICTV поспілкувалися з продюсеркою шоу Хто хоче стати мільйонером? Тетяною Гребенік, яка привідкрила завісу зйомок третього сезону.
Як відбувається відбір гравців Хто хоче стати мільйонером?, хто формує запитання і призовий фонд та що в цьому сезоні вперше дозволили робити учасникам – читайте далі у матеріалі.
Про фішку шоу та виклики
– У чому буде фішка третього сезону Хто хоче стати мільйонером? Чим він відрізнятиметься від двох попередніх?
– Фішка нашого шоу, напевно, у стабільності. На глядача чекає щось просте, добре знайоме, своє. Цьому формату вже дуже багато років, він досить успішний, його реалізували вже в більш ніж 130 країнах світу.
Він приваблює глядачів своєю простотою і тим, що не навантажує додатковою інформацією чи умовами. Прості правила – 15 запитань до мільйона. Відповідаєш правильно на всі – отримуєш головний приз. Ніякого підвоху чи додаткових умов.
Глядачам подобається цей формат, адже вони точно знають, що їх очікує, і що вони добре проведуть час. Ми своєю чергою хочемо, щоб під час перегляду людям було спокійно, вони розважилися і провели час в колі родини або друзів.
Але при цьому шоу динамічне, ви можете дискутувати, сперечатися щодо правильної відповіді. Тому це така комбінація стабільності та адреналіну, якою ми і будемо зваблювати наших глядачів цього сезону.
– З якими викликами стикалася команда під час підготовки нового сезону?
– Головний виклик, як і у всіх – це країна-терорист по сусідству. У нас є п’ять знімальних днів, коли до нас з’їжджаються більше 20 гравців з усієї України. І в них є не так багато часу, щоб пограти.
Коли оголошують повітряну тривогу, зйомка зупиняється, всі йдуть в бомбосховище, і потім графік зсувається. Тому це наш головний виклик. Але на який ми ніяк не можемо вплинути, це просто наша реальність. Стараємося лише зробити усе від нас залежне, щоб забезпечити максимально можливий комфорт та безпеку.
Хоч виклики – це загалом про телебачення, проєкт Хто хоче стати мільйонером? – дуже комфортний. Хоч би не зурочити, але у нас майже не буває форс-мажорів чи конфліктів всередині команди.
Ми жартуємо, що єдина проблема – це визначитися, хто ж із тисяч тих неймовірних українців таки стане нашими гравцями для 10 випусків. Для участі в шоу нам, звісно, треба відібрати найсильніших гравців, тих, хто найкраще впорався із тестом.
Але в анкеті ми ще просимо вказати мету участі в грі, на що людина планує витратити виграш. І потім починаємо усією редакцією страждати, бо хотілося б, щоб більше людей мали шанс пограти. Настільки багато класних мрій, бажань або благородних намірів, що хочеться допомогти просто усім.
Про відбір гравців і створення запитань
– На участь у третьому сезоні подали заявки 12 тис. українців. Які люди найчастіше хочуть спробувати свої сили у шоу і як відбувається відбір?
– Це дуже різні люди різного віку. Хто хоче стати мільйонером? – це насамперед інтелектуальне шоу. І перше, що бачить будь-який кандидат на роль гравця у студії – це тест, який дає зрозуміти ширину загальних знань людини.
Разом з тестом є невелика анкета, в якій потрібно розповісти про себе, зокрема й про мету. Мета – це вже наше ноу-хау, воно другорядне загалом для світового формату. Але ми розуміли, що в наших реаліях найперше шанс виграти мільйон мають отримати українці, в яких достойна мета і вона якось вирізняється з-поміж інших.
Після цього спеціальний комп’ютер рахує, хто і як пройшов тест. Другий етап кастингу – інтерв’ю з нашими кастинг-менеджерами. І потім вдруге люди проходять тест вже з ранжуванням питань, приблизно такий самий, як буде в грі. Там теж 15 запитань, але вони перемішані за рівнем складності. Потім той самий комп’ютер рахує, на скільки запитань людина відповіла правильно і які вони були за складністю.
Потім у нас формується рейтинг, і люди, які опиняються в топі, проходять далі і мають шанс зіграти в студії. Тому у відборі учасників нам допомагає британський дуже розумний комп’ютер.
Один з бренд-елементів шоу – це справедливість. Адже у відборі фактично мінімізовано людський фактор. І так само у запитаннях. Їх пишуть люди, але перемішує і “підкидає” людині комп’ютер.
– А як ви формуєте запитання для гри? Чи залучаєте експертів до цього процесу?
– Немає однієї теми, на яку нам треба придумати запитання. Над цим працює команда приблизно з п’яти осіб: це я, наша шеф-редакторка і редактори-сценаристи.
Ми шукаємо цікаві факти, формуємо запитання з підступом. У нас є внутрішнє правило, що десь 50% наших запитань мають бути про Україну. Тому що одна з місій проєкту – підвищити обізнаність нашої нації про нас самих, розповісти більше про здобутки України, наших громадян. Інша частина запитань – загальні або цікаві факти, можуть бути навіть зі шкільної програми.
Помилково думати, що якщо ти професор математики, то ти 100% виграєш в шоу, а умовна продавчиня морозива такого шансу не має. У нас запитання не як на екзаменах, вони на загальну ерудицію. Важливі відкритість до світу та те, наскільки людина цікавиться різними фактами, життям і є спраглою до знань.
Далі ми сортуємо ці запитання за рівнем складності. А потім запитання, сформовані редакцією, перевіряє ще комп’ютер. І він може нам просигналізувати, що, здається, у вас є запитання схожого рівня складності, подумайте над ними ще.
Але також у нас є консультанти з Британії, які дивляться, як сформульовані питання. Ми з ними інколи навіть сперечаємося, наскільки це складне чи легке запитання.
– Хто був найстаршим претендентом на участь в шоу, а хто – наймолодшим?
– Брати участь в шоу можна з 18 років, але заявки подавали навіть діти до 16 років. Одного разу прийшов чоловік, якому було 80 років, але анкету його попросив заповнити 11-річний онук, який дуже хотів пограти. Тому він сказав: Дідусю, пограй ти, поки я доросту. І таких випадків, до речі, було декілька.
Про екран Стаса Боклана і підказки
– Під час зйомок часто трапляються якісь курйозні випадки чи смішні моменти. Що цікавого було під час зйомок третього сезону?
– Із незвичного було те, що в цьому сезоні ми дозволяли гравцям вставати з крісла, щоб підійти до ведучого Стаса Боклана і подивитися в його екран.
Всі думають, що у Стаса на екрані є відповіді. Але насправді ні, його екран точно такий самий, як і в гравців. Тобто ведучий теж не знає відповідей на запитання.
І це, до речі, для того, щоб йому теж було цікаво там сидіти – розмірковувати та грати разом із учасником. Ті, хто не вірив, ходили перевіряти. Стояли біля столу, дивилися на екран з різних боків. Ми вирішити, що це може бути такий ще один момент “розрядки” для гравців. Бо коли ти граєш в студії, то починаєш дуже сильно нервувати.
Зазвичай перший варіант відповіді, який приходить в голову, правильний. Але потім люди починають сумніватися, шукати підступ, думати, що Стас намагається їх збити тим, що просто з ними розмовляє. Так гравці самі себе заплутують і потім йдуть до неправильного варіанту відповіді.
Тому порада всім – дуже важливо заспокоїтися. У студії дуже дружнє оточення, ми всі вболіваємо за чесну гру і за гарне проведення часу. До слова, найкращі результати показують ті, хто прийшов не за грошима, а за досвідом гри.
– Чи траплялися під час зйомок випадки шахрайства? Чи ловили когось на підказках?
– У нас не траплялися. У світі було декілька випадків, були навіть судові процеси, про деякі навіть зняли повнометражні фільми.
Ми, звісно, розуміємо, що коли дзвонять другу, дехто намагається гуглити. Точно є така спокуса. Але вони не встигають, бо запитання у нас доволі довгі і вони сформульовані так, що не можеш швидко знайти відповідь за якимись ключовими словами.
Ми навмисне перевіряємо це. Тому, будь ласка, не гугліть. Ви тільки втратите частину дорогоцінних 30 секунд. Краще просто подумати над запитанням.
Про призовий фонд і гру з колегами
– Як формується призовий фонд шоу?
– Призовий фонд формує телеканал ICTV2. Це гроші спонсорів, рекламодавців, нашої медіакомпанії.
Фактичний призовий фонд ми дізнаємося по суті у фіналі зйомок, коли підраховуємо, скільки і на яку суму потрібно виписати чеків. Але обмеження як такого немає. Ми скрізь підкреслюємо, що кожен, хто сідає в крісло, якщо в нього є знання і внутрішній спокій, може виграти мільйон.
Не буду казати, чи є у нас у третьому сезоні мільйонер, але до омріяної суми підійшли, мені здається, найбільша кількість людей за всі сезони.
– Якби ви мали шанс сісти у крісло учасника, чи спробували б зіграти?
– Я інколи жалкую через те, що не маю такого шансу! У нас насправді вся знімальна група мріє про це. І це для мене шалений показник успіху формату. Його цікаво навіть знімати – не тільки дивитися!
Коли відбуваються зйомки, кожен з членів групи, кому особливо подобається це шоу, теж намагається відповісти на запитання, коли вони з’являються на екрані гравця. Наша режисерка — певно, найбільша ентузіастка гри з нас усіх, записує, хто яку відповідь дав. Потім відповідає гравець, ми всі бачимо правильну відповідь на екрані і знаємо, хто у нас найрозумніший.
Така у нас своя гра. І ми ще в першому сезоні відчули, що якщо це нас так заряджає, це точно буде цікаво глядачам. Це дуже захоплює, ти навіть не помічаєш, як проходить час. Колеги там сперечаються одне з одним. І потім всі сумні в кінці знімальних днів – бо ще б грати та грати.
За цим дуже класно спостерігати, адже це наглядний приклад того, як це відбуватиметься у квартирах українців, коли вони дивитимуться програму. І мені особисто від цього дуже тепло на душі.