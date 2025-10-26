Тест на эрудицию: как хорошо вы знаете историю и культуру Украины

В шоу Кто хочет стать миллионером? на ICTV2 почти половина всех вопросов касается Украины. Однако не все игроки давали правильные ответы. Некоторые темы становились настоящим испытанием даже для самых сообразительных участников.

Теперь ваша очередь! Факты ICTV подготовили тест из 10 вопросов, которые помогут проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в украинских реалиях, культуре, событиях и спорте. Среди них есть как легкие, так и те, которые требуют логического мышления, внимательности и эрудиции.

В тесте также есть “вопрос на миллион”: правильный ответ позволил игроку шоу Кто хочет стать миллионером? выиграть главный приз – чек с шестью нулями.

0% Глибина якої станції київського метро теоретично дозволяє вмістити скульптуру Батьківщина-мати у повний зріст разом з постаментом? Золоті ворота Лук'янівська Шулявська Арсенальна Правильно! Неправильно! Продовжити >> Хто з українців у 1993 році провів першу публічну телефонну розмову по мобільному телефону? Валерій Лобановський В’ячеслав Чорновіл Леонід Кравчук Павло Зібров Правильно! Неправильно! Продовжити >> Хто з цих українських футболістів не отримував нагороду Золотий м’яч? Андрій Шевченко Сергій Ребров Ігор Бєланов Олег Блохін Правильно! Неправильно! Продовжити >> Хто з видатних українців зображений на купюрі номіналом 1 000 гривень? Авіаконструктор Сікорський Академік Вернадський Гетьман Скоропадський Письменник Старицький Правильно! Неправильно! Продовжити >> До 90-х років минулого сторіччя українська абетка налічувала 32 літери. Які зміни відбулися з нею у 1990 році? Додали літеру Ї Вилучили літеру Ё Повернули літеру Ґ Не змінилася Правильно! Неправильно! Продовжити >> У 2021 році українці кинули виклик Ілону Маску, розробивши Коника і Волика. Що це за транспортні засоби? Броньовики Вакуумні потяги Ракети-носії Електрокари Правильно! Неправильно! Продовжити >> Що у 2003 році Василь Вірастюк протягнув майже на 18 метрів, встановивши світовий рекорд? 2 літака 5 трамвайних вагонів 8 вантажівок 6 автобусів Правильно! Неправильно! Продовжити >> Назва української валюти "гривня" походить ще з Київської Русі. Що мало таку назву у ті часи? Гектар землі Хутряна шкірка Прикраса у вигляді обруча Kiнська збруя Правильно! Неправильно! Продовжити >> У якому місті була винайдена перша гасова лампа? Гамбург Зальцбург Торонто Львів Правильно! Неправильно! Продовжити >> На перших кадрах українського фільму 1971 року Червона Рута режисер показав неіснуюче залізничне сполучення. Звідки і куди прямував поїзд? Із Луганська в Яремче Із Краматорська в Дземброню Із Харкова у Поляницю Із Донецька у Верховину Правильно! Неправильно! Продовжити >> Тест на эрудицию: как хорошо вы знаете историю и культуру Украины Непогано, але можна й краще! Знання про Україну — це пригода, і ви щойно її розпочали. Гарний результат! Ви знаєте, чим живе Україна, але ще є простір для відкриттів. Чудова робота! Ви добре орієнтуєтеся в українській культурі, подіях та спорті. Справжній патріот!

Еще больше интересных вопросов об Украине и обо всем – в новых выпусках Кто хочет стать миллионером? каждый понедельник на канале ICTV2 в 19:00.

Напомним, что 27 октября отмечается День украинской письменности и языка. По случаю праздника предлагаем также пройти тест на знание украинского языка.

