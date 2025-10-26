Тест на эрудицию: как хорошо вы знаете историю и культуру Украины
В шоу Кто хочет стать миллионером? на ICTV2 почти половина всех вопросов касается Украины. Однако не все игроки давали правильные ответы. Некоторые темы становились настоящим испытанием даже для самых сообразительных участников.
Теперь ваша очередь! Факты ICTV подготовили тест из 10 вопросов, которые помогут проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в украинских реалиях, культуре, событиях и спорте. Среди них есть как легкие, так и те, которые требуют логического мышления, внимательности и эрудиции.
В тесте также есть “вопрос на миллион”: правильный ответ позволил игроку шоу Кто хочет стать миллионером? выиграть главный приз – чек с шестью нулями.
Глибина якої станції київського метро теоретично дозволяє вмістити скульптуру Батьківщина-мати у повний зріст разом з постаментом?
Хто з українців у 1993 році провів першу публічну телефонну розмову по мобільному телефону?
Хто з цих українських футболістів не отримував нагороду Золотий м’яч?
Хто з видатних українців зображений на купюрі номіналом 1 000 гривень?
До 90-х років минулого сторіччя українська абетка налічувала 32 літери. Які зміни відбулися з нею у 1990 році?
У 2021 році українці кинули виклик Ілону Маску, розробивши Коника і Волика. Що це за транспортні засоби?
Що у 2003 році Василь Вірастюк протягнув майже на 18 метрів, встановивши світовий рекорд?
Назва української валюти "гривня" походить ще з Київської Русі. Що мало таку назву у ті часи?
У якому місті була винайдена перша гасова лампа?
На перших кадрах українського фільму 1971 року Червона Рута режисер показав неіснуюче залізничне сполучення. Звідки і куди прямував поїзд?
Напомним, что 27 октября отмечается День украинской письменности и языка. По случаю праздника предлагаем также пройти тест на знание украинского языка.