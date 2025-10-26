Тест на эрудицию: как хорошо вы знаете историю и культуру Украины

В шоу Кто хочет стать миллионером? на ICTV2 почти половина всех вопросов касается Украины. Однако не все игроки давали правильные ответы. Некоторые темы становились настоящим испытанием даже для самых сообразительных участников.

Теперь ваша очередь! Факты ICTV подготовили тест из 10 вопросов, которые помогут проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в украинских реалиях, культуре, событиях и спорте. Среди них есть как легкие, так и те, которые требуют логического мышления, внимательности и эрудиции.

В тесте также есть “вопрос на миллион”: правильный ответ позволил игроку шоу Кто хочет стать миллионером? выиграть главный приз – чек с шестью нулями.

Сейчас смотрят
0%

Глибина якої станції київського метро теоретично дозволяє вмістити скульптуру Батьківщина-мати у повний зріст разом з постаментом?

метро - тест
Правильно! Неправильно!

Хто з українців у 1993 році провів першу публічну телефонну розмову по мобільному телефону?

тест - запитання 2
Правильно! Неправильно!

Хто з цих українських футболістів не отримував нагороду Золотий м’яч?

питання 3 - тест
Правильно! Неправильно!

Хто з видатних українців зображений на купюрі номіналом 1 000 гривень?

питання 4 - тест
Правильно! Неправильно!

До 90-х років минулого сторіччя українська абетка налічувала 32 літери. Які зміни відбулися з нею у 1990 році?

книги
Правильно! Неправильно!

У 2021 році українці кинули виклик Ілону Маску, розробивши Коника і Волика. Що це за транспортні засоби?

Ілон Маск найбагатша людина світу
Правильно! Неправильно!

Що у 2003 році Василь Вірастюк протягнув майже на 18 метрів, встановивши світовий рекорд?

Василь Вірастюк
Правильно! Неправильно!

Назва української валюти "гривня" походить ще з Київської Русі. Що мало таку назву у ті часи?

питання 8 - тест
Правильно! Неправильно!

У якому місті була винайдена перша гасова лампа?

гасова лямпа
Правильно! Неправильно!

На перших кадрах українського фільму 1971 року Червона Рута режисер показав неіснуюче залізничне сполучення. Звідки і куди прямував поїзд?

питання 10 - тест
Правильно! Неправильно!

Тест на эрудицию: как хорошо вы знаете историю и культуру Украины
Непогано, але можна й краще! Знання про Україну — це пригода, і ви щойно її розпочали.

україна, київ

Гарний результат! Ви знаєте, чим живе Україна, але ще є простір для відкриттів.

україна, київ

Чудова робота! Ви добре орієнтуєтеся в українській культурі, подіях та спорті. Справжній патріот!

україна, київ

Еще больше интересных вопросов об Украине и обо всем – в новых выпусках Кто хочет стать миллионером? каждый понедельник на канале ICTV2 в 19:00.

Напомним, что 27 октября отмечается День украинской письменности и языка. По случаю праздника предлагаем также пройти тест на знание украинского языка.

Читайте также
О закулисье шоу, игроках и призовых: интервью с продюсером Кто хочет стать миллионером?
Тетяна Гребенік

Связанные темы:

УкраинаКто хочет стать миллионером
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.