Apple різко зменшує обсяги виробництва нової моделі iPhone Air, яка є найтоншим смартфоном у лінійці iPhone 17. Про це повідомляє Nikkei Asia із посиланням на постачальників компанії.

Попри загальний успіх серії, попит на iPhone Air виявився набагато нижчим, ніж очікувалося, і обсяги його випуску з листопада знижуються до рівня, близького до завершення виробництва.

iPhone Air не виправдав очікувань

За даними джерел, модель Air мала становити приблизно 10–15% усіх виробничих замовлень нового покоління, однак реальний попит змусив Apple скорегувати плани.

Постачальники повідомляють, що виробництво згортається, оскільки продажі моделі виявилися на рівні iPhone 16 Plus – найменш популярного смартфона попередньої лінійки.

iPhone Air став першою спробою Apple увійти в сегмент ультратонких смартфонів. Пристрій отримав оновлений дизайн, але поступається базовим і Pro-версіям за автономністю та камерними можливостями.

Оглядачі раніше зазначали, що головною перевагою моделі є не тонкий корпус, а зменшена вага, однак цього виявилося недостатньо для того, щоб зацікавити широку аудиторію, пише The Verge.

Аналітики вважають, що iPhone Air міг бути тестовим продуктом перед запуском складаного iPhone. Попри скорочення виробництва, його поява демонструє стратегічний інтерес Apple до нових форм-факторів.

Продажі всієї лінійки – на рекордному рівні

Попри невдачу iPhone Air, загальна динаміка продажів iPhone 17 є найуспішнішою за кілька років. Apple зберігає загальний план виробництва на рівні 85–90 млн одиниць і паралельно збільшує обсяги випуску базової моделі та Pro-версій.

Згідно з аналітикою Counterpoint, за перші 10 днів продажів у США та Китаї серія iPhone 17 перевищила результати iPhone 16 на 14%.

Базовий iPhone 17 показав зростання на 31% завдяки впровадженню дисплея з високою частотою оновлення і функцією always-on, а моделі Pro та Pro Max зросли на 12% завдяки операторам, які пропонують великі знижки на оновлення.

