Зимове сонцестояння в Україні — це доба, коли ніч найтриваліша, а день найкоротший у році. Сонце піднімається над горизонтом дуже низько, і світла стає зовсім мало. Для людей це природний сигнал про початок зими.

Коли день зимового сонцестояння у 2025 році та чим цей період особливий, читайте в нашому матеріалі.

Коли зимове сонцестояння 2025: дата

Зимове сонцестояння у 2025 році відбудеться 21 грудня. У північній півкулі цей день характеризується найдовшою ніччю року, тоді як у південній півкулі спостерігається найдовший день.

На полярних широтах зимове сонцестояння – це не просто короткий день чи ніч:

На північному полюсі сонце під час зимового сонцестояння не сходить взагалі.

На полярному колі центр Сонця лише торкається південного горизонту, не піднімаючись над ним, і це є єдиний день у році, коли сонце залишається під горизонтом протягом усіх 24 годин.

З наукової точки зору, сонцестояння — це момент, коли Сонце досягає свого максимального відхилення відносно екватора. У цей час тривалість дня або ночі стає максимальною у році, а географічно визначається як момент, коли Сонце досягає своєї крайньої північної або південної широти.

Україна знаходиться у помірних широтах, тому явища типу полярного дня чи полярної ночі тут не спостерігаються, адже вони бувають лише за межами полярних кіл, тобто дуже далеко від території України. Навіть під час зимового сонцестояння, коли Сонце у північній півкулі піднімається найнижче над горизонтом, воно все одно сходить і заходить. Завдяки цьому на території України завжди чітко видно різницю між днем та ніччю, якої може не бути у полярних широтах.

Коли день зимового сонцестояння і чому змінюється дата

Дата сонцестояння не завжди однакова через особливості календаря та руху Землі навколо Сонця. Земля обертається навколо Сонця не рівно 365 днів, а трохи більше. Щоб компенсувати цю дробову частину, у нас є високосні роки, через що точна дата сонцестояння трохи “стрибає” між 20, 21 і 22 грудня.

Ба більше, дрібні астрономічні нюанси, як зміщення земної осі, також впливають на точний день, коли Сонце досягає крайнього північного або південного відхилення.

Тому щороку зимове сонцестояння може припадати на різні дні, але завжди у третій декаді грудня.

