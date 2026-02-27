Книги, що запам’ятаються надовго
Важкі часи характеризуються появою неймовірних книг, які можуть легко перемкнути читача на іншу хвилю, дозволять відійти від сьогодення та зануритися у вир подій, що вибудувала авторська уява.
Видавництво BookChef здивує та зацікавить, а новинки, які вже можна замовити в інтернет-магазині, просто вражають.
Трилер, детектив, психологічна драма – 3 в 1
Британські автори пишуть детективи, які запам’ятовуються надовго. Книга Кріса Вітакера Усі відтінки темряви відразу стала бестселером.
Талановитий британський письменник має кілька Золотих кинджалів – нагород від своєї країни, а також шведську та австралійську відзнаки за кримінальну прозу. Нова книга не менш цікава, ніж попередня Ми починаємо з кінця.
Психологічний трилер Усі відтінки темряви починається як типовий детектив. У невеликому американському містечку пропадають юні дівчата. Одного разу свідком нападу на Місті (доньку найбагатших людей міста) стає Патч. Він кидається на нападника, дівчина тікає, але збоченець забирає з собою хлопця.
Патча довго шукають поліція та містяни, поступово всі втрачають надію. У те, що він живий, вірить тільки його щира і єдина подруга – Сейнт.
З перших сторінок автор дає детальні описи двох друзів – Джозефа (Патча) і Сейнт. Ми дізнаємося про їхні сім’ї, захоплення, зовнішність.
Текст чимось нагадує ранні романи Стівена Кінга, читачі поступово занурюються в сюжет, починають співчувати герою, якому “з дитинства дісталися найгірші карти”: тато Джозефа загинув у В’єтнамі, а маму це все зламало настільки, що вона стала зловживати спиртним і пігулками.
Коли всі вже почали забувати дивного одноокого хлопчика, Сейнт його знайшла і викрила серійного вбивцю. Детектив би на цьому місці закінчився, але тут все по-іншому.
Джозеф не може забути дівчину, з якою він перебував у цілковитій темноті в підземеллі. Чи справді вона там була? Можливо, він сам вигадав Грейс, щоб не збожеволіти від болю та відчаю. А ще між Сейнт і Патчем стає Місті, яка закохується у хлопця.
Роман охоплює великий часовий період – понад 20 років. З кожною сторінкою буде ще цікавіше. Читайте книгу і чекайте на екранізацію, Universal Content Productions вже анонсувала телевізійну адаптацію роману.
Екранізовані книги
У видавництва BookChef є багато книжок, що стали успішними фільмами та серіалами.
Ще зовсім недавно всі захоплювалися творінням Нолана Оппенгеймер з неперевершеним Кілліаном Мерфі, а сьогодні шукають книгу, щоб перечитати після перегляду серіалу Бункер.
Апокаліптику Г’ю Гоуї Бункер. Книга 1: Вовна вже можна замовити. Серіальна обкладинка не дасть збитися з курсу під час пошуків.
Справжнім подарунком прихильникам серіалу Чужоземка, який з 2 березня буде демонструватися на 1+1 Україна, стане вихід першої книги з неймовірною палітуркою, якісним перекладом і кольоровим зрізом.
Насолоду під час читання забезпечують:
- динамічний сюжет і деталізація;
- прив’язка до реальних історичних подій;
- щирість почуттів героїв;
- сеттінг першої половини XVIII століття;
- захопливі мандрівки часом.