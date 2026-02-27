Важкі часи характеризуються появою неймовірних книг, які можуть легко перемкнути читача на іншу хвилю, дозволять відійти від сьогодення та зануритися у вир подій, що вибудувала авторська уява.

Видавництво BookChef здивує та зацікавить, а новинки, які вже можна замовити в інтернет-магазині, просто вражають.

Трилер, детектив, психологічна драма – 3 в 1

Британські автори пишуть детективи, які запам’ятовуються надовго. Книга Кріса Вітакера Усі відтінки темряви відразу стала бестселером.

Талановитий британський письменник має кілька Золотих кинджалів – нагород від своєї країни, а також шведську та австралійську відзнаки за кримінальну прозу. Нова книга не менш цікава, ніж попередня Ми починаємо з кінця.

Психологічний трилер Усі відтінки темряви починається як типовий детектив. У невеликому американському містечку пропадають юні дівчата. Одного разу свідком нападу на Місті (доньку найбагатших людей міста) стає Патч. Він кидається на нападника, дівчина тікає, але збоченець забирає з собою хлопця.

Патча довго шукають поліція та містяни, поступово всі втрачають надію. У те, що він живий, вірить тільки його щира і єдина подруга – Сейнт.

З перших сторінок автор дає детальні описи двох друзів – Джозефа (Патча) і Сейнт. Ми дізнаємося про їхні сім’ї, захоплення, зовнішність.

Текст чимось нагадує ранні романи Стівена Кінга, читачі поступово занурюються в сюжет, починають співчувати герою, якому “з дитинства дісталися найгірші карти”: тато Джозефа загинув у В’єтнамі, а маму це все зламало настільки, що вона стала зловживати спиртним і пігулками.

Коли всі вже почали забувати дивного одноокого хлопчика, Сейнт його знайшла і викрила серійного вбивцю. Детектив би на цьому місці закінчився, але тут все по-іншому.

Джозеф не може забути дівчину, з якою він перебував у цілковитій темноті в підземеллі. Чи справді вона там була? Можливо, він сам вигадав Грейс, щоб не збожеволіти від болю та відчаю. А ще між Сейнт і Патчем стає Місті, яка закохується у хлопця.

Роман охоплює великий часовий період – понад 20 років. З кожною сторінкою буде ще цікавіше. Читайте книгу і чекайте на екранізацію, Universal Content Productions вже анонсувала телевізійну адаптацію роману.

Екранізовані книги

У видавництва BookChef є багато книжок, що стали успішними фільмами та серіалами.

Ще зовсім недавно всі захоплювалися творінням Нолана Оппенгеймер з неперевершеним Кілліаном Мерфі, а сьогодні шукають книгу, щоб перечитати після перегляду серіалу Бункер.

Апокаліптику Г’ю Гоуї Бункер. Книга 1: Вовна вже можна замовити. Серіальна обкладинка не дасть збитися з курсу під час пошуків.

Справжнім подарунком прихильникам серіалу Чужоземка, який з 2 березня буде демонструватися на 1+1 Україна, стане вихід першої книги з неймовірною палітуркою, якісним перекладом і кольоровим зрізом.

Насолоду під час читання забезпечують:

динамічний сюжет і деталізація;

прив’язка до реальних історичних подій;

щирість почуттів героїв;

сеттінг першої половини XVIII століття;

захопливі мандрівки часом.

