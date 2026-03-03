Після довгих місяців холодної та сірої погоди березень приносить те саме відчуття легкості й оновлення, якого так не вистачало. Весна 2026 року в манікюрі — це про тепло, світло і м’які емоції. Дизайни стають ніжнішими, кольори світлішими, а деталі більш продуманими, але не перевантаженими.

Який зробити манікюр на 8 березня та про основні святкові тенденції, читайте в нашому матеріалі.

Манікюр на 8 березня 2026 року: модні тенденції

Березень – ідеальний момент, щоб замінити темні зимові відтінки на пастель, напівпрозорі текстури та жіночні акценти. Саме такі дизайни домінуватимуть напередодні 8 березня.

Зараз дивляться

Дизайн омбре

Серед популярних ідей манікюру на 8 березня – омбре. М’який омбре залишається одним із найпопулярніших варіантів весняного манікюру 2026 року. Особливо актуальне поєднання молочного та ніжно-рожевого відтінків. Плавний перехід кольору має дуже делікатний вигляд та створює мрійливий настрій – ідеально для березневих свят.

Мінімалістичний манікюр

Мінімалізм нікуди не зникає. У тренді дизайнів манікюру на 8 березня – нюдова або молочна база, тонкі лінії, ледь помітні акценти, мікродекор. Такий манікюр має дорогий та акуратний вигляд і підходить як для свят, так і для повсякденного образу.

Дизайн нігтів із квітами

Весна без квітів – не весна. У березні 2026 року популярні квіткові дизайни з нюдовою основою: дрібні бутони, гілочки, мінімалістичні малюнки. Вони додають легкості, жіночності та створюють той самий святковий настрій до 8 березня.

Манікюр із втиркою

Пастельний блакитний із перламутровою втиркою – трендовий манікюр на 8 березня 2026 року. Такий манікюр асоціюється з ясним небом і першими теплими днями. Він має світлий, чистий й весняний вигляд, особливо у поєднанні з короткою або середньою довжиною нігтів.

Рожевий манікюр із блиском

Ніжний рожевий із делікатним блиском – безпрограшний варіант для березня. У 2026 році в моді приглушені, “припилені” відтінки рожевого, які мають стриманий, але дуже елегантний вигляд. Блиск додає романтики, не перевантажуючи дизайн.

Французький манікюр

Френч залишається актуальним дизайном манікюру на 8 березня 2026 року. Наймодніший варіант – молочна або нюдова база з глянцевим фінішем і класичними або м’яко заокругленими білими кінчиками. Такий манікюр має доглянутий, природний вигляд і підходить для будь-якої події.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.