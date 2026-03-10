За попередніми оцінками Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), магнітні бурі у квітні 2026 року здебільшого будуть слабкими.

Більшість днів другого місяця весни мине зі стабільною магнітосферою, однак метеочутливі люди можуть відчути вплив навіть незначних коливань.

Коли очікуються магнітні бурі у квітні 2026 року, які дати геомагнітної активності прогнозують астрономи та як зменшити вплив збурень на організм – розповідаємо детально.

Зараз дивляться

Магнітні бурі у квітні 2026 року

За прогнозами Space Weather Prediction Center (SWPC) – офіційного центру прогнозування космічної погоди NOAA – календар магнітних бур на квітень 2026 міститиме лише періоди слабкої активності рівня G1.

Найбільш імовірні дати магнітних бур у квітні 2026:

3-5 квітня – короткий період підвищеної геомагнітної активності;

– короткий період підвищеної геомагнітної активності; 9-11 квітня – можливі слабкі геомагнітні бурі у квітні 2026;

– можливі слабкі геомагнітні бурі у квітні 2026; 17-18 квітня – ще один період збурення магнітного поля;

– ще один період збурення магнітного поля; 22-23 квітня – незначні коливання магнітосфери.

В інші дні магнітні бурі у квітні 2026 року малоймовірні, а магнітосфера Землі залишатиметься відносно стабільною.

Водночас варто враховувати, що прогнози космічної погоди NOAA — зокрема 3-денні та 27-денні — регулярно оновлюються. Тож перед періодами підвищеної сонячної активності варто перевіряти актуальні дані на сайті swpc.noaa.gov.

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Під час періодів підвищеної геомагнітної активності лікарі радять дотримуватися кількох простих правил, які допоможуть організму легше адаптуватися до змін.

Насамперед важливо дотримуватися режиму сну, уникати перевтоми та сильних емоційних навантажень. Також рекомендують пити достатньо води, щоб підтримувати нормальну роботу серцево-судинної системи.

У такі дні варто обмежити каву, алкоголь і важку їжу, адже вони можуть посилювати головний біль або загальну слабкість.

Корисними будуть спокійні прогулянки на свіжому повітрі, легка фізична активність та повноцінний відпочинок. Якщо ж самопочуття помітно погіршується або з’являються незвичні симптоми, медики радять звернутися до лікаря.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.