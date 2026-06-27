Тимчасова повірена у справах США Джулі Девіс завершує роботу в Україні
- Андрій Сибіга провів зустріч із тимчасово повіреною у справах США Джулі Девіс з нагоди завершення її місії в Україні.
- Міністр подякував Джулі Девіс за внесок у розвиток українсько-американського стратегічного партнерства.
- Сибіга побажав Девіс успіхів у подальшій дипломатичній кар'єрі.
Глава МЗС Андрій Сибіга зустрівся з тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс у зв’язку із завершенням її дипломатичної місії в нашій державі.
Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.
Андрій Сибіга зустрівся з Джулі Девіс: що відомо
Під час зустрічі сторони обговорили поточну безпекову ситуацію та зусилля, спрямовані на досягнення миру.
Сибіга наголосив, що дуже важлива активна участь та лідерська роль Сполучених Штатів у просуванні мирного процесу й досягненні всеосяжного та стійкого миру.
Очільник українського зовнішньополітичного відомства подякував Джулі Девіс за її особистий внесок у розвиток активного політичного діалогу між Україною та США, а також за ефективну взаємодію у важливий для нашої країни період.
– Ми вдячні Сполученим Штатам за незмінну підтримку України та українського народу. Високо цінуємо ваш особистий внесок у розвиток українсько-американського стратегічного партнерства. Сьогодні особливо важливо зберігати високу динаміку нашої співпраці та спільно ухвалювати проактивні рішення, які наблизять всеосяжний і міцний мир для України, – наголосив глава МЗС.
Сибіга побажав Девіс успіхів у подальшій дипломатичній діяльності та привітав США з наближенням 250-річчя незалежності, побажавши американському народу миру і процвітання.
Що відомо про відставку Джулі Девіс
Раніше видання Financial Times повідомило, що Джулі Девіс найближчим часом залишить посаду тимчасової повіреної у справах США в Україні через розбіжності з президентом Дональдом Трампом.
За інформацією джерел, Девіс вирішила завершити дипломатичну кар’єру після понад 30 років служби.
Водночас співрозмовники видання стверджують, що вона була незадоволена своєю роллю через розбіжності з президентом Трампом щодо скорочення підтримки України.
Від’їзд Джулі Девіс стане продовженням відставки її попередниці Бріджет Брінк, яка залишила посаду з аналогічних причин у квітні минулого року.