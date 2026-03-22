Квітень відкриває сезон активної весняної риболовлі. Вода поступово прогрівається, риба виходить із зимових ям і починає активно харчуватися перед нерестом, тому шанси на добрий улов значно зростають.

Водночас поведінка риби у цей період залишається мінливою — на кльов впливають не лише погодні умови, а й фази Місяця. Саме тому важливо правильно обрати день для риболовлі.

Факти ICTV підготували календар рибалки на квітень 2026 року, який допоможе визначити найвдаліші дати для виїзду на водойму.

Календар рибалки на квітень 2026 року

Квітень розпочнеться у фазі зростального Місяця (1 квітня), а вже 2 квітня настане повня, що вважається несприятливим періодом — у перші дні місяця кльов буде слабким або нестабільним.

У період спадного Місяця (3–16 квітня) активність риби залишатиметься нерівномірною, а вже після молодика (17 квітня) кльов поступово покращиться. Найбільш перспективним стане період зростального Місяця з 18 до кінця місяця.

Найкращі результати рибалки традиційно спостерігаються за кілька днів до та після повні й молодика, коли риба активніше реагує на приманки.

Найкращі дні для риболовлі: 5, 6, 20–25 квітня.

Хороші дні для риболовлі: 7–9, 19, 26, 27 квітня.

Погані дні для риболовлі: 4, 10–13, 28, 29 квітня.

Дуже погані дні для риболовлі: 1–3, 14–18, 30 квітня.

На що ловити рибу у квітні 2026 року

У квітні риба активно шукає корм і часто підходить ближче до берега — у затоки, мілководдя та місця з повільною течією. Найкраще працюють приманки, які імітують природну їжу.

У цей період ефективними залишаються як штучні, так і натуральні наживки. Найчастіше риба добре реагує на воблери, блешні, а також на тваринні приманки — черв’яків, опариша, мотиля.

Серед мирної риби у квітні активно клюють плотва, лящ і густера, тоді як карась і короп лише починають прокидатися після зими. Хижаки — зокрема щука, окунь і судак — стають значно активнішими, особливо у першій половині місяця.

Шукати рибу варто біля прибережної рослинності, у затоках, біля затоплених дерев та на межі течії — саме там зосереджується корм і створюються найкращі умови для клювання.

Водночас рибалкам слід враховувати мінливу весняну погоду та дотримуватися техніки безпеки, адже залишки льоду на водоймах можуть бути небезпечними.

Джерело: Vlisi, Fish-master

