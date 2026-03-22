Апрель открывает сезон активной весенней рыбалки. Вода постепенно прогревается, рыба выходит из зимних ям и начинает активно питаться перед нерестом, поэтому шансы на хороший улов значительно растут.

В то же время, поведение рыбы в этот период остается изменчивым — на клев влияют не только погодные условия, но и фазы Луны. Именно поэтому важно правильно выбрать день для рыбалки.

Факты ICTV подготовили календарь рыбака на апрель 2026 года, который поможет определить самые удачные даты для выезда на водоем.

Сейчас смотрят

Календарь рыбака на апрель 2026 года

Апрель начнется в фазе растущей Луны (1 апреля), а уже 2 апреля наступит полнолуние, которое считается неблагоприятным периодом — в первые дни месяца клев будет слабым или нестабильным.

В период нисходящей Луны (3–16 апреля) активность рыбы будет оставаться неравномерной, а уже после новолуния (17 апреля) клев постепенно улучшится. Наиболее перспективным станет период растущей Луны с 18 до конца месяца.

Лучшие результаты рыбака традиционно наблюдаются за несколько дней до и после полного и новолуния, когда рыба активнее реагирует на приманки.

Лучшие дни для рыбалки: 5, 6, 20-25 апреля.

Хорошие дни для рыбалки: 7-9, 19, 26, 27 апреля.

Плохие дни для рыбалки: 4, 10–13, 28, 29 апреля.

Очень плохие дни для рыбалки: 1-3, 14-18, 30 апреля.

На что ловить рыбу в апреле 2026 года

В апреле рыба активно ищет корм и часто подходит поближе к берегу — в заливы, мелководье и места с медленным течением. Лучше всего работают приманки, имитирующие природную пищу.

В этот период эффективными остаются как искусственные, так и натуральные наживки. Чаще рыба хорошо реагирует на воблеры, мормышки, а также на животные приманки — червей, опарыша, мотыля.

Среди мирной рыбы в апреле активно клюют плотва, лещ и густера, тогда как карась и карп только начинают просыпаться после зимы. Хищники — в частности щука, окунь и судак — становятся более активными, особенно в первой половине месяца.

Искать рыбу следует у прибрежной растительности, в заливах, возле затопленных деревьев и на границе течения – именно там сосредотачивается корм и создаются наилучшие условия для поклевки.

В то же время рыбакам следует учитывать переменную весеннюю погоду и соблюдать технику безопасности, ведь остатки льда на водоемах могут быть опасными.

Источник: Vlisi, Fish-master

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.