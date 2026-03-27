Коли переводять годинник на літній час у 2026 році: дата
Щороку в Україні навесні традиційно переводили годинники на літній час. Проте влітку 2024 року парламент вирішив відмовитися від цієї практики і залишити на території країни лише зимовий час, який планували назвати єдиним київським. Причиною називали турботу про здоров’я громадян і економічну доцільність.
Коли переводять годинник на літній час в Україні
Ставлення суспільства до цієї зміни було неоднозначним. Передбачалося, що президент Володимир Зеленський мав підписати документ, який остаточно скасовував би дворазове переведення стрілок, але підпис так і не з’явився.
Наразі порядок переходу на літній та зимовий час визначає постанова Кабінету міністрів №509. Згідно з нею, дата, коли переводити годинник на літній час у 2026 році, припадає на кінець березня.
Зимовий час починається останньої неділі жовтня, коли стрілки повертають назад.
Переведення годинників на літній час у 2026 році відбудеться 29 березня о 03:00 за місцевим часом. Стрілки потрібно перевести на одну годину вперед (на 04:00).
Більшість сучасних гаджетів зроблять це автоматично, а ось механічні годинники доведеться перевести вручну.
Варто зазначити, що така практика не унікальна для України – у багатьох європейських країнах стрілки також переводять двічі на рік.