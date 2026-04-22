Після мінливого квітня травень видається ідеальним моментом, щоби нарешті привести волосся до ладу.

Погода стабілізується, зникає різкий вплив холодів, а отже стрижки, фарбування та відновлення дають помітно кращий результат.

Місячний календар стрижок на травень 2026 року допоможе не просто обрати дату, а й зрозуміти, коли волосся краще реагує на зміни, а коли варто зробити паузу.

Коли краще стригти волосся у травні 2026 року

У травні чітко відчутний поділ періоду на дві частини: перша — для зміцнення і контролю форми, друга — для росту та змін.

Це зручно, якщо є конкретна мета: або відростити довжину, або навпаки зробити стрижку, яка довше триматиме форму.

Фази Місяця у травні 2026 року та їхній вплив на волосся

Зростальний Місяць (17–30 травня) — найкращий період для тих, хто хоче швидко відростити волосся. Стрижки в цей час дають легкість, рух і живий вигляд пасм.

Повний Місяць (1 і 31 травня) — волосся може реагувати нестабільно, тому різкі зміни краще відкласти й обрати м’який догляд.

Спадний Місяць (2–15 травня) — підходить для зміцнення волосся. Стрижка допомагає зменшити випадіння і довше зберегти форму.

Остання чверть (10 травня) — хороший момент для догляду без експериментів.

Молодик (16 травня) — небажаний день для стрижок, волосся може поводитися непередбачувано.

Перша чверть (23 травня) — сприятливий період для оновлення зачіски без кардинальних змін.

Місячний календар стрижок на травень 2026 року

Найкращі дні для стрижки у травні 2026 року — 6, 7, 18, 21, 23, 25 та 27 число. У цей період можна розраховувати на конкретний результат: від зміцнення коренів до швидкого росту і блиску волосся.

Небажаними для стрижок вважаються 1–3, 16 та 31 травня — у ці дні волосся може стати слабшим або гірше реагувати на будь-які зміни.

Догляд за волоссям у травні 2026 року за фазами Місяця

На зростальному Місяці (17–30 травня) варто робити акцент на фарбуванні, зволоженні та живленні — волосся краще засвоює догляд і швидше росте.

У період спадного Місяця (до 16 травня) ефективні процедури для зміцнення: маски, очищення шкіри голови, догляд проти випадіння.

Під час Молодика (16 травня) краще уникати будь-яких втручань — навіть звичайна стрижка може дати непередбачуваний результат.

У дні повні (1 та 31 травня) варто обмежитися легким доглядом без агресивних процедур.

