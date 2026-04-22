После изменчивого апреля май кажется идеальным моментом, чтобы наконец привести волосы в порядок.

Погода стабилизируется, исчезает резкое влияние холодов, а значит, стрижки, окрашивание и восстановление дают заметно лучший результат.

Месячный календарь стрижек на май 2026 года поможет не просто выбрать дату, но и понять, когда волосы лучше реагируют на изменения, а когда стоит сделать паузу.

Когда лучше стричь волосы в мае 2026 года

В мае четко ощутимо разделение периода на две части: первая — для укрепления и контроля формы, вторая — для роста и изменений.

Это удобно, если есть конкретная цель: либо отрастить длину, либо наоборот сделать стрижку, которая будет дольше держать форму.

Фазы Луны в мае 2026 года и их влияние на волосы

Растущая Луна (17–30 мая) — лучший период для тех, кто хочет быстро отрастить волосы. Стрижки в это время дают легкость, движение и живой облик прядей.

Полная Луна (1 и 31 мая) — волосы могут реагировать нестабильно, поэтому резкие изменения лучше отложить и выбрать мягкий уход.

Убывающая Луна (2–15 мая) — подходит для укрепления волос. Стрижка помогает снизить выпадение и дольше сохранить форму.

Последняя четверть (10 мая) – хороший момент для ухода без экспериментов.

Молодой Месяц (16 мая) — нежелательный день для стрижек, волосы могут вести себя непредсказуемо.

Первая четверть (23 мая) – благоприятный период для обновления прически без кардинальных изменений.

Лунный календарь стрижек на май 2026 года

Лучшие дни для стрижки в мае 2026 года – 6, 7, 18, 21, 23, 25 и 27 число. В этот период можно рассчитывать на конкретный результат: от укрепления корней до быстрого роста и блеска волос.

Нежелательными для стрижек считаются 1–3, 16 и 31 мая — в эти дни волосы могут стать слабее или хуже реагировать на любые изменения.

Уход за волосами в мае 2026 года по фазам Луны

На растущей Луне (17–30 мая) стоит делать акцент на покраске, увлажнении и питании — волосы лучше усваивают уход и быстрее растут.

В период спадной Луны (до 16 мая) эффективны процедуры для укрепления: маски, очищение кожи головы, уход против выпадения.

Во время новолуния (16 мая) лучше избегать любых вмешательств — даже обычная стрижка может дать непредсказуемый результат.

В дни полнолуния (1 и 31 мая) следует ограничиться легким уходом без агрессивных процедур.

