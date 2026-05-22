РФ могла створити ракети, які запускаються безпосередньо з морського дна та здатні нести ядерні боєголовки.

Про це йдеться у програмі Tagesschau з посиланням на розслідування німецьких телеканалів WDR і NDR, а також дані розвідки НАТО.

Випробування підводних ядерних ракет РФ: що відомо

Журналісти кілька місяців досліджували секретний російський проєкт під кодовою назвою Скіф.

Зараз дивляться

Для цього вони аналізували супутникові знімки, наукові бази даних, архівні документи РФ, а також спілкувалися з військовими та експертами.

У розслідуванні йдеться, що Росія могла вже багато років працювати над системою розміщення балістичних ракет на морському дні.

За даними НАТО, такі установки можуть бути майже невидимими для сучасних систем виявлення.

— Ці пускові установки буде практично неможливо виявити та знищити, — зазначається у матеріалі.

Що відомо про ракети Скіф

За інформацією розслідувачів, спеціально для цього проєкту могла бути створена ракета Скіф.

Йдеться про модифікацію ракети Сінева, яка вже використовується на російських підводних човнах.

У НАТО вважають, що нові ракети здатні запускатися безпосередньо з морського дна.

Їхня дальність може становити кілька тисяч кілометрів. Також зазначається, що перші випробування цієї системи нібито відбулися ще кілька років тому.

За попередніми даними, ракети можуть розміщуватися у спеціальних контейнерах або шахтах на глибині кількох сотень метрів.

Існує припущення, що вони здатні роками перебувати на дні моря в режимі очікування, а запуск може здійснюватися дистанційно.

У НАТО вважають, що для встановлення таких систем Росія могла використовувати судно Звездочка та підводний човен Саров, які базуються у Сєвєродвінську.

У розслідуванні нагадують, що ще у 1971 році США, СРСР та десятки інших країн підписали договір про заборону розміщення ядерної зброї на морському дні.

Однак документ поширюється лише на міжнародні води. Тобто формально розміщення таких систем у власних територіальних водах не заборонене.

Останнім часом Кремль регулярно робить заяви про розширення ядерного арсеналу РФ.

Зокрема, Володимир Путін неодноразово говорив про новітні ракетні системи, які, за його словами, мають посилити стратегічні сили Росії.

Серед них — комплекси Орєшнік, Сармат, Кинжал, Авангард, а також підводний безпілотник Посейдон і крилата ракета Буревісник.

Путін також заявляв, що Росія планує поставити міжконтинентальну ракету Сармат на бойове чергування до кінця року.

На Заході такі заяви неодноразово називали елементом ядерного шантажу та тиску на союзників України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.