У липні 2026 року геомагнітна ситуація на Землі, за попередніми прогнозами, буде переважно спокійною. Водночас протягом місяця можливі окремі періоди підвищеної сонячної активності, які можуть спричиняти коливання магнітного поля планети.

За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA (SWPC), наразі не передбачається тривалих сильних магнітних бур, однак короткочасні геомагнітні збурення не виключені.

Коли можливі магнітні бурі у липні 2026 року та як вони можуть впливати на самопочуття — розповідаємо далі.

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Магнітні бурі у липні 2026 року

Геомагнітна активність залежить від сонячних спалахів, корональних викидів маси та потоків сонячного вітру. Саме ці явища можуть спричиняти магнітні бурі різної інтенсивності.

За попередніми оцінками фахівців космічної погоди, орієнтовні періоди підвищеної геомагнітної активності у липні 2026 року можуть припасти на:

2-4 липня;

8-10 липня;

14-17 липня;

21-23 липня;

28-30 липня.

У ці дні можливі короткочасні коливання магнітосфери або слабкі магнітні бурі. Водночас фахівці наголошують, що такі дати є попередніми та можуть змінюватися залежно від активності на Сонці.

Оскільки довгострокові прогнози магнітних бур мають орієнтовний характер, рекомендується стежити за оновленнями прогнозів космічної погоди. Найточніші дані щодо геомагнітної активності зазвичай з’являються за кілька днів до можливого збурення.

Актуальні прогнози можна переглянути на сайті Центру прогнозування космічної погоди NOAA (SWPC). Також там можна продивитися короткостроковий прогноз на найближчі три дні.

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

У періоди підвищеної геомагнітної активності деякі люди можуть відчувати головний біль, втому, сонливість, дратівливість або порушення сну.

Лікарі рекомендують дотримуватися звичного режиму дня, уникати перевтоми та забезпечувати організму достатній відпочинок.

Також варто пити достатньо води, більше часу проводити на свіжому повітрі та підтримувати помірну фізичну активність.

Крім того, фахівці радять обмежити вживання алкоголю, енергетичних напоїв і надмірної кількості кофеїну, які можуть посилювати неприємні симптоми.

Якщо під час магнітних бур самопочуття суттєво погіршується або виникають проблеми із серцево-судинною системою, необхідно звернутися до лікаря.

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