У мережі активно поширюється інформація про нібито “шалену спеку” в Україні від початку літа, зокрема згадуються сценарії з тривалими періодами +40°C. Частина таких припущень пов’язується з кліматичними процесами в Тихому океані та переходом до фази Ель-Ніньйо.

Що відбувається в Тихому океані та чи буде шалена спека в Україні

За даними NOAA, після періоду Ла-Ніньйо та нейтральних умов фіксується зростання ймовірності формування Ель-Ніньйо.

Йдеться про поступове потепління поверхні води в центральній і східній частині тропічного Тихого океану, що може впливати на глобальні атмосферні процеси. Саме це явище і називають Ель-Ніньйо.

Ель-Ніньйо є частиною природного кліматичного циклу і впливає на перерозподіл тепла та вологи в атмосфері.

У глобальному масштабі воно може:

підсилювати загальну температуру планети,

змінювати режими опадів,

впливати на частоту посух і злив у різних регіонах світу.

Проте важливо, що цей процес не діє однаково для всіх країн і не має прямої лінійної залежності Ель-Ніньйо = спека всюди. Попри активні обговорення в медіа, Ель-Ніньйо не є прямим гарантом екстремальної спеки саме для України.

Навіть за умов потепління в глобальній кліматичній системі, погода в регіоні формується під впливом багатьох факторів:

локальних атмосферних процесів,

циркуляції повітряних мас над Європою,

сезонних коливань,

короткострокових синоптичних змін.

Саме тому навіть у роки активного Ель-Ніньйо в Україні можуть бути як періоди спеки, так і хвилі помірного або прохолоднішого повітря.

Погода на червень 2026: що варто знати українцям

У розмові з журналісткою Ukrinform, представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха пояснила, що робити довгострокові висновки про погоду на окремий місяць, зокрема на червень 2026 року, складно і некоректно з наукової точки зору.

Вона наголосила, що сезонні прогнози не дають точних значень температур або опадів для побутового використання, тому ключовим орієнтиром залишаються короткострокові прогнози Укргідрометцентру.

Погода на червень 2026: загальні кліматичні тенденції

За словами Птухи, сучасний клімат в Україні показує поступові зміни — зокрема підвищення середніх температур і частіші хвилі тепла. Водночас це не означає, що кожен літній місяць автоматично буде стабільно спекотним або аномальним.

Вона підкреслює, що навіть у межах одного сезону можуть чергуватися періоди спеки, помірного тепла або короткочасних похолодань. Тому “типова погода на червень 2026” — це радше діапазон можливих сценаріїв, а не фіксований прогноз.

Прогноз погоди на червень 2026 року

Фахівчиня пояснила, що атмосфера є дуже динамічною системою, тому надійні прогнози мають обмежений горизонт у кілька днів. Саме тому будь-які детальні передбачення на місяць уперед не мають практичної цінності.

Вона також зазначила, що довгострокові кліматичні сценарії використовуються переважно науковцями для аналізу тенденцій, а не для щоденного планування.

Птуха звернула увагу, що в умовах змін клімату для літніх місяців характерні більш часті хвилі тепла, а також нерівномірний розподіл опадів. Це означає, що навіть у межах червня 2026 року можливі різкі зміни — від спекотних періодів до локальних злив чи коротких похолодань.

– Є загальні тенденції – зростання температури, частіші хвилі спеки. Але це не означає, що літо обов’язково буде екстремальним, – розповіла синоптикиня.

Водночас вона застерігає від узагальнень про “суцільну спеку”, адже такі заяви не враховують реальну складність атмосферних процесів.

Основний висновок із позиції Укргідрометцентру — орієнтуватися потрібно не на довгострокові припущення, а на офіційні короткострокові прогнози.

Птуха рекомендує користуватися даними Укргідрометцентру, його застосунком Це погода та регіональними метеоцентрами, які працюють із актуальною інформацією і оновлюють її щоденно.

Прогноз на червень 2026 року від Укргідрометцентру

Синоптики УкрГМЦ прогнозують, що середня температура повітря протягом червня становитиме від +19°C до +23°C, а в районах Карпат і Кримських гір — від +16°C до +20°C. Це приблизно на 1,5°C вище за кліматичну норму.

Очікуваний обсяг опадів за місяць становитиме 49–90 мм, тоді як у Карпатському регіоні може випасти від 117 до 171 мм. За прогнозами, ці показники відповідатимуть середнім багаторічним значенням.

