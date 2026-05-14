У мобільному застосунку Дія запустили Дія.АІ — національного ШІ-асистента, який допомагає оформлювати документи, сплачувати штрафи та знаходити потрібні сервіси без пошуку в меню.

Новий функціонал уже працює у режимі відкритого бета-тестування. Користувачів закликають залишати відгуки та тестувати нові можливості ШІ-асистента.

Що вміє Дія.АІ та як користуватися

Відтепер ШІ-асистент доступний не лише на порталі, а й у мобільному застосунку Дія. Користувачі можуть взаємодіяти з ним через чат — достатньо просто написати короткий запит у довільній формі.

Наразі через Дія.АІ доступні три послуги:

формування витягу про місце проживання дорослого;

формування витягу про місце проживання дитини;

сплата штрафів ПДР.

У Мінцифри пояснили, що для отримання документа більше не потрібно шукати окрему послугу в меню. Наприклад, достатньо написати в чаті “мені потрібен витяг” — і ШІ-асистент сам сформує документ.

Також агент автоматично повідомлятиме про штрафи за порушення правил дорожнього руху та одразу надсилатиме посилання для оплати.

Окремо Дія.АІ допомагає знаходити потрібні сервіси. Якщо користувач напише, наприклад, “хочу оформити субсидію”, асистент перенаправить його до відповідної заяви на порталі Дія.

Перехід до формату Agentic State

У відомстві назвали запуск Дія.АІ новим етапом розвитку цифрової держави.

— Україна робить наступний крок в еволюції цифрової держави — від сервісів “у кілька кліків” до повноцінного Agentic State. Інтеграція Дія.АІ у смартфон перетворює застосунок на проактивного помічника. Це вже не просто пошук у меню, а інтелектуальна взаємодія: ви ставите завдання людською мовою, а ШІ-агент виконує всю складну роботу за вас. Ми будуємо майбутнє, де державний сервіс стає непомітним, але максимально персоналізованим, — заявив т. в. о. міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков.

У Мінцифри повідомили, що масштабування Дія.АІ реалізували у партнерстві з Google. Технологічною основою асистента стала модель штучного інтелекту Gemini.

Рішення працює на платформі Vertex AI, що, за словами розробників, забезпечує швидку обробку запитів і точність відповідей.

У відомстві також наголосили, що персональні дані користувачів не потрапляють до загальної моделі Gemini та обробляються лише в захищеному середовищі Дії.

Щоб протестувати ШІ-агента, потрібно оновити застосунок Дія до останньої версії, натиснути на іконку Дія.АІ та написати свій запит у чаті.

Джерело : Міністерство цифрової трансформації

