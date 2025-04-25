Ціна краси: історія 35-річної жінки, яка зробила 100 пластичних операцій

Пластичні операції обличчя стали надзвичайно популярними в усьому світі, але естетична хірургія Китаю переживає справжню лихоманку.

Як сучасні стандарти краси впливають на життя мільйонів китаянок – у матеріалі.

Першу операцію зробила у 14 років

Еббі Ву, 35-річна співзасновниця клініки краси, є одною з найвідоміших інфлюенсерок у сфері косметичної хірургії.

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Зробивши понад 100 процедур та витративши понад пів мільйона доларів, вона не планує зупинятися.

Перший досвід вона отримала у 14 років. Після гормонального лікування за два місяці вага дівчинки різко зросла з 42 до 62 кілограмів. Зміни помітив її викладач із акторської майстерності.

— Ти була нашою зіркою, але тепер ти занадто товста. Або здавайся, або швидко худни, — згадує Еббі, яка в той час готувалася до іспитів.

Мати відвела її на ліпосакцію, щоб видалити зайвий жир з живота та ніг. Однак операція була для дівчинки дуже болісною через брак анестезії.

— Я бачила, скільки жиру витягують і скільки крові я втрачаю, — ділиться вона своїми спогадами.

Від ботоксу до хірургічного зменшення щелепи — кожен крок документувався в соцмережах. Її історія стала символом нового тренду в китайському суспільстві: краса не лише як вибір, а як обов’язок.

Нові норми краси

У Китаї щороку близько 20 млн людей вдаються до косметичних процедур. Більшість — молоді жінки. Сучасні стандарти краси — суміш західних ідеалів, аніме-образів та впливу корейської попкультури.

Популярності набувають дедалі радикальніші втручання: ботокс за вуха для візуального зменшення обличчя, зміни повік для ефекту “невинного погляду”, імпланти підборіддя.

Мобільні застосунки, як-от SoYoung, після сканування виявляють недосконалості навіть у тих, хто вже повністю змінив себе.

Зворотний бік глянцю

У гонитві за ідеалом багато хто стикається з небезпечними наслідками. Через дефіцит ліцензованих фахівців та бум індустрії, по всьому Китаю з’являються тисячі закладів, де послуги надають непрофесійні працівники.

Тому сотні нещасних випадків фіксують майже щодня. Жертви краси скаржаться на серйозні ускладнення та намагаються їх виправити новими операціями, причому не завжди успішно навіть у ліцензованих клініках.

Краса у кредит

Сучасні тренди та особливі вимоги до зовнішності — стандарт в оголошеннях із працевлаштування. А деякі клініки пропонують роботу лише після проходження косметичних процедур.

Так трапилося з Да Лань, яку змусили оформити “кредит на красу” , щоб отримати посаду консультантки. Через 24 години після співбесіди вона вже лежала на операційному столі. Та потім залишилася з боргами і без роботи.

Наслідки, про які всі мовчать

Нереалістичні очікування, психологічний тиск, маніпуляції та шахрайство — ось реальна ціна сучасних естетичних трендів.

Часто бездоганне фото приховує трагічну історію з реального життя. Китайський косметичний бум перетворився на бізнес, а обличчя — на об’єкт нескінченного удосконалення.

Джерело : BBC Україна

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