Збірній Гаїті довелося змінити дизайн своєї форми для чемпіонату світу з футболу після того, як ФІФА визнала її занадто політизованою.

Про це повідомляє ESPN.

Збірна Гаїті змінила дизайн форми через заборону ФІФА

На передній частині форми, виготовленої колумбійським виробником спортивного одягу Saeta, спочатку було зображено фінальну битву Гаїтянської війни за незалежність 1803 року.

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Під час процедури затвердження ФІФА цей малюнок на джерсі було відхилено.

У середу компанія Saeta заявила, що підкориться забороні, хоча дизайн “не мав на меті політичного висловлювання”, а був скоріше “даниною поваги чоловікам і жінкам, які щодня роблять свій внесок у майбутнє Гаїті”.

За словами виробника спортивного одягу, у формі використовувалися синій колір, що символізує море, та червоний — “силу й пристрасть” нації.

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Минулого тижня гравці одягали цю форму для товариського матчу проти Перу.

Аналогічно, Міжнародний олімпійський комітет вимагав видалити зображення національного героя Гаїті Туссена Лувертюра з форми для церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор у Мілані-Кортіні, постановивши, що це порушує олімпійські правила, які забороняють політичну символіку.

Гаїті здобуло незалежність у 1804 році і вважається першою у світі незалежною державою, заснованою колишніми рабами після успішного повстання.

Італійсько-гаїтянська дизайнерка Стелла Жан, яка розробила олімпійську форму, запропонувала креативне рішення: замалювати фігуру, залишивши лише коня на тлі тропічної рослинності. Дизайни користувалися великим попитом, що згодом Жан створила серійну версію з зображенням Лувертюра.

Гаїті розпочне виступи на чемпіонаті світу в суботу матчем проти Шотландії у Фоксборо, штат Массачусетс, потім зіграє з п’ятиразовим чемпіоном Бразилією 19 червня у Філадельфії та з Марокко 24 червня в Атланті.

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