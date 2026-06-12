У п’ятницю, 12 червня, пролунали потужні вибухи у Запоріжжі. Під атаку потрапили автомобілі, торговельний центр та термінал логістичного оператора.

Оновлено о 13:58. Про це повідомляє керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі 12 червня: які наслідки

За інформацією ОВА, під російський удар потрапив торговельний центр міста.

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За попередніми даними, постраждала одна жінка. Вона отримала осколкове поранення. Медики надають їй необхідну та кваліфіковану допомогу.

Зазначається, що стан потерпілої – не тяжкий.

Водночас відомо, що внаслідок російської атаки пошкоджено автомобілі, які перебували на поруч розташованій парковці.

Федоров розповів, що протягом доби російські війська завдали 949 ударів по 44 населених пунктах Запорізької області.

За його даними, дві людини загинули та ще три поранені внаслідок російських атак на Запоріжжя, Запорізький та Пологівський райони.

Згодом російські війська продовжили атакувати Запоріжжя, внаслідок чого пошкоджений термінал логістичного оператора.

За інформацією обласної військової адміністрації, безпілотник пошкодив приміщення, спалахнула пожежа. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1570-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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