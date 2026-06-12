Уночі проти 12 червня російські війська продовжили атаки по українських регіонах ударними безпілотниками. Під ударами опинилися Миколаївщина, Сумщина, Полтавщина, Київщина та Дніпропетровщина.

У низці регіонів пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру та промислові об’єкти. Є постраждалі та загибла.

Тим часом у Великій Британії відбулися кадрові зміни в уряді — новим міністром оборони став Ден Джарвіс, а в Україні резонанс викликала інформація про мобілізацію одного з фігурантів справи про загибель Кирила Тлявова.

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Про головні події ночі та ранку 12 червня — далі.

Атака на Миколаїв

Уночі проти 12 червня російські війська атакували Миколаїв ударними безпілотниками типу Shahed.

Перші вибухи пролунали близько першої години ночі. Після ударів у місті виникла масштабна пожежа, а рятувальники та екстрені служби працювали одразу на кількох локаціях.

Унаслідок падіння уламків і вибухової хвилі пошкоджено щонайменше 14 приватних домоволодінь. Два будинки фактично зруйновані.

Також пошкоджені автомобілі місцевих жителів.

Постраждали троє людей — чоловік 1985 року народження та дві жінки 1986 і 2008 років народження.

У чоловіка діагностували осколкові поранення. Усіх потерпілих госпіталізували та надали необхідну медичну допомогу.

Уранці повітряна тривога в області пролунала повторно — Повітряні сили попереджали про рух нових безпілотників над півднем регіону.

Остаточний масштаб руйнувань уточнюється.

Удар по Шосткинській громаді

Уночі проти 12 червня стало відомо про атаку на Шосткинську громаду Сумської області.

Російські війська масовано застосували ударні безпілотники по цивільній інфраструктурі.

За попередньою інформацією, під удар потрапив один із цивільних об’єктів громади. Серйозних руйнувань зазнала також триповерхова нежитлова будівля.

Унаслідок атаки загинула 44-річна жінка. Ще одна мешканка громади — 33-річна жінка — дістала важкі поранення. Медики борються за її стан.

Як уточнив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський, ворожа атака обірвала життя операторки однієї зі станцій.

Чергову по станції вже прооперували, загрози її життю немає.

За словами Олександра Перцовського, під ударами сьогодні були станції, вокзали, пости електричної сигналізації, підстанції.

Крім того, у Сумах російський безпілотник влучив у будівлю гуртожитку. Удар припав на рівень шостого поверху.

У будівлі вибито вікна, рятувальники провели обстеження території та надали допомогу мешканцям.

Обстріли Дніпропетровщини

Протягом доби російські війська майже два десятки разів атакували Дніпропетровську область дронами та авіабомбами.

Під ударом опинилися три райони області.

На Синельниківщині обстрілів зазнали Васильківська та Шахтарська громади.

Там виникли пожежі у приватному секторі, пошкоджено багатоповерхові будинки, спортивний комплекс та інфраструктурні об’єкти.

Постраждав 59-річний чоловік — його стан не потребував госпіталізації.

На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, а також Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській громадах.

Там сталася пожежа на території комунального підприємства, пошкоджено житлову забудову та транспорт.

У Криворізькому районі в Апостоловому пошкоджений приватний будинок.

Зазначається, що вночі проти 12 червня українська ППО збила над областю 12 російських безпілотників.

Атака по Полтавському району

У Полтавському районі ворожий безпілотник влучив у виробничий цех одного з промислових підприємств.

Після удару виникла пожежа.

Підрозділи ДСНС оперативно локалізували та ліквідували загоряння.

На щастя, минулося без постраждалих.

Атаки на Чернігівщину

Уночі проти 12 червня під ударом російських безпілотників опинилася також Чернігівська область. Найбільших руйнувань зазнало селище Михайло-Коцюбинське.

За інформацією місцевої влади, по населеному пункту зафіксували щонайменше чотири атаки.

Одним із головних об’єктів удару став місцевий ліцей — будівля зазнала серйозних пошкоджень, після влучань виникла пожежа, яку ліквідовували рятувальники.

До слова, цей навчальний заклад лише нещодавно вдалося відновити після попередніх руйнувань завдяки підтримці платформи United24. У 2022 році ліцей уже потрапляв під російський ракетний удар, а тепер знову зазнав руйнувань.

Крім навчального закладу, у селищі пошкоджено щонайменше шість приватних домогосподарств. Один житловий будинок зруйнований повністю.

Також пошкоджений шкільний автобус.

Окремо вночі російські війська атакували Семенівку. FPV-дрон влучив в автомобіль, який використовували для розвезення хліба місцевим жителям.

Ще один ударний безпілотник атакував територію підприємства у місті — там загорілася складська будівля. Пожежу вдалося ліквідувати.

Також повідомляється про удари по енергетичній інфраструктурі регіону. Енергетики працюють над відновленням мереж та намагаються мінімізувати тривалість відключень для жителів області.

Пожежа після удару в Бориспільському районі

У Київській області рятувальники завершили ліквідацію масштабної пожежі, що виникла після російської атаки безпілотниками.

Загоряння охопило близько 2 тис. кв. м на одному з інфраструктурних об’єктів Бориспільського району.

До гасіння залучали підрозділи Київської області, столиці та спеціальну техніку аеропорту Бориспіль.

Роботи тривали кілька годин.

Інформації про постраждалих не надходило.

Новий міністр оборони Великої Британії

У Великій Британії офіційно відбулася зміна керівника оборонного відомства. Новим міністром оборони призначили Дена Джарвіса.

Рішення затвердив король Чарльз ІІІ за поданням уряду.

Відомо, що Джарвіс змінив на посаді Джона Гілі, який подав у відставку через незгоду з рівнем фінансування оборонного сектору.

Новий очільник оборонного відомства має як політичний, так і військовий досвід.

До приходу в політику він понад десять років служив офіцером парашутного полку британської армії та брав участь у міжнародних місіях у Косові, Іраку, Афганістані та Сьєрра-Леоне.

Прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що уряд продовжить курс на найбільше збільшення оборонних витрат за останні десятиліття.

Фігуранта справи Кирила Тлявова мобілізували до ЗСУ

Резонанс у суспільстві викликала інформація про мобілізацію колишнього поліцейського Івана Приходька — одного з обвинувачених у справі про загибель 5-річного Кирила Тлявова.

Трагедія сталася 31 травня 2019 року в Переяславі Київської області. За даними слідства, група чоловіків, серед яких були працівники поліції, стріляла з вогнепальної зброї поблизу житлових будинків. Одна з куль поранила 5-річного Кирила Тлявова у голову.

Дитину доставили до лікарні, однак через кілька днів хлопчик помер.

У 2023 році суд ухвалив вирок у справі, однак рішення було оскаржене, й зараз триває апеляційний перегляд.

За словами захисника Віктора Чевгуза, Івана Приходька мобілізували ще 19 березня. Наразі він перебуває у складі одного з підрозділів Збройних Сил України на Донеччині.

Адвокат стверджує, що після мобілізації зв’язок із ним був обмежений, а родина дізналася про його місцеперебування лише через кілька днів.

Водночас справа про загибель Кирила Тлявова не завершена — зараз вона перебуває на стадії апеляційного розгляду.

Під час останнього засідання Київського апеляційного суду сторона захисту надала документ від військової частини про проходження служби та заявила, що, відповідно до норм кримінального процесу, провадження щодо мобілізованого обвинуваченого може бути призупинене.

Прокуратура не підтримала негайного зупинення розгляду справи.

Сторона обвинувачення наполягає на перевірці факту мобілізації та з’ясуванні, чи може обвинувачений брати участь у засіданнях дистанційно.

Після отримання офіційної інформації суд має визначити подальший порядок розгляду справи. Серед можливих варіантів — продовження слухань, призупинення провадження лише щодо Приходька або пауза для всього процесу.

Представники родини загиблого хлопчика вже заявили, що планують звертатися до Міністерства оборони та військової частини із проханням переглянути рішення про мобілізацію.

На їхню думку, така ситуація може суттєво затягнути завершення судового процесу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 570-ту добу.

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