Ліки від ВІЛ і гепатиту на 13% знижують ризик деменції — дослідження
Виявляється, антиретровірусні препарати для лікування ВІЛ та гепатиту B можуть на 13% зменшити ризик нейродегенеративних розладів, зокрема деменції та хвороби Альцгеймера.
Борються із запаленням
Науковці проаналізували дані мільйонів американців за десять років (з 2014 до 2024) та встановили цікаву закономірність: тривале приймання противірусних ліків знижує ймовірність нейродегенеративних розладів.
У загальній вибірці ризик зменшувався на 13% щорічно, тоді як серед чоловіків похилого віку в групі ветеранів — на 6%.
Водночас інші препарати, які приймали учасники дослідження, такого ефекту не демонстрували.
Науковці вважають, що саме пригнічення запалення відіграє ключову роль у боротьбі з деменцією та хворобою Альцгеймера.
Тож сьогодні вчені працюють над зменшенням побічних ефектів антиретровірусних препаратів та створенням безпечніших аналогів, здатних запобігти хворобі та врятувати мільйони людей у всьому світі.
Джерело: Alzheimer’s & Dementia