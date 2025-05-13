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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина

Ліки від ВІЛ і гепатиту на 13% знижують ризик деменції — дослідження

стабілізація цін на ліки
Фото: Pexels

Виявляється, антиретровірусні препарати для лікування ВІЛ та гепатиту B можуть на 13% зменшити ризик нейродегенеративних розладів, зокрема деменції та хвороби Альцгеймера.

Борються із запаленням

Науковці проаналізували дані мільйонів американців за десять років (з 2014 до 2024) та встановили цікаву закономірність: тривале приймання противірусних ліків знижує ймовірність нейродегенеративних розладів.

У загальній вибірці ризик зменшувався на 13% щорічно, тоді як серед чоловіків похилого віку в групі ветеранів — на 6%.

Зараз дивляться

Водночас інші препарати, які приймали учасники дослідження, такого ефекту не демонстрували.

Науковці вважають, що саме пригнічення запалення відіграє ключову роль у  боротьбі з деменцією та хворобою Альцгеймера.

Тож сьогодні вчені працюють над зменшенням побічних ефектів антиретровірусних препаратів та створенням безпечніших аналогів, здатних запобігти хворобі та врятувати мільйони людей у всьому світі.

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Джерело: Alzheimer’s & Dementia

Гепатит, Деменція, Дослідження, Ліки
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