Вчені виявили зв’язок між денним світлом, інфекціями та імунітетом

Австралійські вчені виявили, як денне світло підвищує здатність імунної системи боротися з інфекціями.

Cвітло як союзник у боротьбі з інфекціями

Команда з’ясувала, що денне світло буквально вмикає бойову готовність імунних клітин — нейтрофілів. Ці мікроскопічні “воїни” першими кидаються у бій проти бактерій, що намагаються захопити наш організм.

Для спостереження дослідники використали рибку даніо. Її прозоре тіло дало змогу в режимі реального часу бачити, як нейтрофіли активізуються під впливом світла.

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— Уявіть, що ваші імунні клітини мають вбудований будильник, який реагує на світло. Це і є їхній циркадний годинник. Виявляється, вдень ці клітини стають на захист імунітету та ефективно знищують мікробів, — пояснює провідний дослідник, доцент Крістофер Холл.

На думку науковців, їхне відкриття має величезне значення. Адже це може повністю змінити методи лікування інфекційних та запальних захворювань.

І у майбутньому лікарі і пацієнти знатимуть, коли саме приймати різні препарати, аби якнайкраще налаштувати наш організм до захисту.

Джерело: Medical News

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