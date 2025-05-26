Вчені виявили зв’язок між денним світлом, інфекціями та імунітетом
Австралійські вчені виявили, як денне світло підвищує здатність імунної системи боротися з інфекціями.
Cвітло як союзник у боротьбі з інфекціями
Команда з’ясувала, що денне світло буквально вмикає бойову готовність імунних клітин — нейтрофілів. Ці мікроскопічні “воїни” першими кидаються у бій проти бактерій, що намагаються захопити наш організм.
Для спостереження дослідники використали рибку даніо. Її прозоре тіло дало змогу в режимі реального часу бачити, як нейтрофіли активізуються під впливом світла.
— Уявіть, що ваші імунні клітини мають вбудований будильник, який реагує на світло. Це і є їхній циркадний годинник. Виявляється, вдень ці клітини стають на захист імунітету та ефективно знищують мікробів, — пояснює провідний дослідник, доцент Крістофер Холл.
На думку науковців, їхне відкриття має величезне значення. Адже це може повністю змінити методи лікування інфекційних та запальних захворювань.
І у майбутньому лікарі і пацієнти знатимуть, коли саме приймати різні препарати, аби якнайкраще налаштувати наш організм до захисту.
Джерело: Medical News