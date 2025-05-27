Діти можуть успадкувати ген ожиріння від батька – дослідження

Нове дослідження показало, що хлопчики, які набирають надмірну вагу в підлітковому віці, ризикують передати ген ожиріння майбутнім дітям.

Результати роботи науковців університетів Саутгемптона і Бергена були опубліковані в журналі Nature Communications Biology.

Вплив ожиріння: батьки і нащадки

Дослідивши дані 339 осіб віком від 7 до 51 року, вчені виявили цікаву закономірність: зміни в генах, пов’язаних із накопиченням жиру, можуть передаваться у спадок.

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На думку науковців, якщо один із батьків страждає від надмірної ваги, ймовірність того, що їхні діти також матимуть проблеми, значно зростає.

Це пов’язано з певними генами, які можуть впливати на метаболізм, апетит та здатність організму спалювати калорії.

Причому це важливо саме у період статевого дозрівання, коли формуються харчові звички.

Наслідки ожиріння

Ожиріння в дитячому віці може призвести до ряду серйозних проблем зі здоров’ям. Адже діти з надмірною вагою мають вищий ризик розвитку гіпертонії та інших серцево-судинних захворювань у майбутньому.

Крім того, ожиріння є основним фактором ризику цукрового діабету ІІ типу, астми, низької самооцінки та депресії.

Тож ожиріння можна успадкувати від батьків. Тому експерти рекомендують змінити свої харчові звички та приділити увагу фізичній активності, аби знизити ризики для наступних поколінь.

Джерело: Medical news

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