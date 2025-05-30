Поліпшити концентрацію уваги: дієтолог про продукти, які потрібно їсти перед іспитом

Сертифікований дієтолог і фахівець з харчування Шинейд О’Донован розповіла, що їсти і пити перед іспитами, щоб зарядитися енергією.

Збалансований сніданок

– Добре і збалансовано поснідайте. У цьому випадку включіть в раціон складні вуглеводи. Це може бути щось на зразок каші, цільнозернового тосту або бублика, або трохи висівок, – порадила Шинейд.

За словами експерта, дуже важливо отримувати трохи білка. Це можуть бути йогурти, яйця і копчений лосось, який є хорошим джерелом омега-3, що дуже важливо для здоров’я мозку.

Шинейд додала, що сніданок повинен також включати деякі корисні жири. Вона рекомендувала горіхову пасту, авокадо або горіхи і насіння.

Зараз дивляться

Водний баланс

Дієтолог підкреслила важливість підтримки водного балансу.

– Зневоднення також може погіршити концентрацію. Тому переконайтеся, що ви достатньо п’єте воду перед іспитом, а потім пийте воду під час іспиту, – радить експерт.

Якщо у вас іспит у другій половині дня, дуже важливо мати поживний обід, і тут застосовуються ті ж принципи сніданку. Це можуть бути цільнозернові макарони з тунцем і овочами або цільнозерновий сендвіч з куркою і салатом на гарнір.

Дотримуватися простоти

Ділячись своїми останніми порадами, експерт з питань здоров’я додала, що дуже важливо дотримуватися простоти. Перш за все, переконайтеся, що ви їсте продукти, які вам подобаються і які ви можете добре переносити.

Нарешті, Шинейд рекомендує уникати енергетичних напоїв і продуктів з високим вмістом цукру, які нібито можуть дати вам енергію в даний момент. Дієтолог попередила, що вони, швидше за все, не дадуть вам енергії на весь день.

Джерело: Express

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.