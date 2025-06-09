Санлікар Києва про спалах гепатиту А: Нові випадки пов’язані з побутовими контактами

Станом на 8 червня 2025 року в Києві зареєстровано 93 випадки захворювання на гепатит А, з них 41 — серед дітей. Також стали відомі джерела зараження небезпечною для життя та здоров’я інфекцією.

Про це розповів головний державний санітарний лікар столиці, генеральний директор Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Сергій Чумак.

Тенденція до зниження

– Станом на 8 червня зареєстровано 93 випадки гепатиту А, з них 41 серед дітей, – сказав Чумак.

За словами головного санлікаря, епідеміологи столиці фіксують зниження рівня захворюваності на гепатит А.

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Джерела зараження гепатитом А

Сергій Чумак повідомив, що нові випадки зараження гепатитом А здебільшого пов’язані з побутовими контактами – люди інфікувалися в домашніх умовах після контакту з хворими.

Головний санітарний лікар столиці проіноформував, що перш ніж дійти такого висновку, фахівцями були опрацьовані всі можливі шляхи передання інфекції – харчові продукти, вода, зокрема централізоване водопостачання, бювети, бутильована вода, а також водоймища в районі.

– Згідно з отриманими результатами, вода відповідає нормам Держсанпіну, – йдеться у повідомленні.

Вакцинація проти гепатиту А

За словами Чумака, за час дії мобільних пунктів тестування протестували 776 осіб, із них 17 отримали позитивний результат.

Головний держсанлікар Києва зазначив, що вакцинація проти гепатиту А в Україні рекомендована, але не входить до обов’язкового календаря щеплень. Він наголосив, що наразі дефіциту вакцини від гепатиту А немає.

Джерело : Укрінформ

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