Більшість ліків подешевшають до кінця літа – Ляшко

Ціни на ліки знизяться до кінця літа. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко ефірі телемарафону Єдині новини 25 червня 2025 року.

За його словами, це стало можливим завдяки формуванню національного каталогу лікарських засобів.

Зниження цін на ліки

Міністр зазначив, що перші результати вже помітні.

Зараз дивляться

– Ми бачимо, що ціни на велику кількість лікарських засобів будуть знижені впродовж червня, липня та серпня. Наступним етапом ціна, яка буде задекларована у національному каталозі, відображатиметься в електронному рецепті, – сказав Ляшко.

За його словами, зниження цін стосується як вітчизняних, так і імпортних препаратів.

– З українськими виробниками ми швидше досягли домовленостей, і вже маємо зниження цін на 30%. Щодо іноземних виробників, з якими також працюємо, очікуємо позитивний ефект від регуляцій, які ми започаткували, – додав Ляшко.

Нагадаємо, що після рішення РНБО про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів ціни на понад 300 позицій було знижено майже на 20%.

Доступні ліки: як працює програма

Крім того, МОЗ і НСЗУ постійно розширюють програму Доступні ліки, за якою всі аптеки зобов’язані працювати з 1 липня.

За перше півріччя 2025 року пацієнти отримали за рецептами понад 15,4 млн препаратів, а НСЗУ відшкодувала аптекам 3,1 млрд грн.

Попит зростає – цьому сприяють мобільні аптечні пункти і відкриття аптек у сільських громадах.

Фото: Віктор Ляшко

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