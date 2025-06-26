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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
5 хв.

Технології турботи: чому Medica+ стає вибором українських родин

Medica+ реклама

Коли знаходиш щось справді ефективне і якісне, хочеться ділитися відкриттями з близькими. Саме це і є причиною популярності Medica+ – українського бренду з пʼятирічним досвідом у виробництві девайсів для молодості та здоров’я.

Сотні українських родин, натхненні “вау-ефектом”, зробили Medica+ частиною щоденного догляду. Вони захоплюються результатами, рекомендують гаджети близьким, купують їх на подарунок.

– В мене вже стільки товарів від Medica+, і я продовжую їх купувати для себе, на подарунки друзям, батькам! Хочу, щоб усі ними насолоджувалися! – ділиться постійна клієнтка Medica+.

В асортименті бренду понад 100 видів продукції для будь-якого віку та різного бюджету: мікрострумові масажери, зубні електрощітки, слухові апарати, дитячі аспіратори, БАДи. Також компанія розробила власну унікальну косметику для покращення ефекту від б’юті-гаджетів і комплексного догляду.

Зараз дивляться

Особливо приємно те, що в Medica+ діє гнучка система знижок: уже на перше замовлення покупці отримують приємну пропозицію.

Якість у фокусі

Продукція Medica+ проходить довгий шлях тестування, в якому беруть участь вчені, лікарі, а також уся команда компанії.

Прискіплива перевірка дає змогу бренду на 1000% бути впевненим у якості. Саме тому він надає унікальну гарантію: швидка заміна в разі поломки без очікувань, 60 днів на повернення чи обмін та подовжений гарантійний термін до 36 місяців.

Жодна компанія в Україні чи за кордоном не пропонує таких умов.

Висока оцінка Medica+

Робота Medica+ ґрунтується на японській філософії безперервного вдосконалення. Результативність такого підходу підтверджена довірою тисяч українських родин і високою експертною оцінкою спільноти.

Бренд Medica+ став переможцем премій Вибір країни 2023, Top Ukrainian Award 2023 та 2024, отримав визнання у всеукраїнському журналі Ukrainian people. В Google рейтингу майже 2000 відгуків з високим показником середньої оцінки 4,7.

Частиною розвитку Medica+ є участь у важливих подіях в індустрії краси — Beauty Forum 2025 та Pro Beauty EXPO.

Серед найпопулярніших товарів Medica+:

  • Ультразвукова зубна щітка Medica+ PROBRUSH 9.0
  • Мікрострумовий RF Lifting Масажер для обличчя Skin Lifting 7.0
  • Апарат Дарсонваль Medica+ Lux Darsoline 8.0
  • Перкусійний ручний масажер для тіла і м’язів Medica+ MassHand Pro 5.0
  • Ультразвуковий скрабер для шкіри обличчя Medica+ Vibroskin 8.0

Українські родини обирають Medica+ знову і знову. Упевнені, що і ви на одному замовленні не зупинитеся. Спробуйте!

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Фото: Medica+

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