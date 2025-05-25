Хронічний стрес може збільшити ризик інсульту — експерт

Багаторічний медичний директор Центру комплексного лікування інсульту UR Medicine Кертіс Бенеш пояснив, чи може стрес стати причиною інсульту.

– Важко провести пряму лінію між стресовою подією та інсультом. Але якщо поглянути на великі групи населення, то можна побачити чіткий, статистично значущий зв’язок між хронічним стресом і ризиком інсульту, – каже лікар.

Фактори ризику

Бенеш пояснює, що тривалий стрес сприяє поширеним факторам ризику інсульту, таким як високий кров’яний тиск, поганий сон, нездорові звички та системне запалення.

Згодом це може призвести до атеросклерозу (затвердіння артерій), що підвищує ризик ішемічного інсульту – найпоширенішого типу.

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– У нас немає стресометра, подібного до манжети для вимірювання тиску, але ми знаємо, що високий рівень хронічного стресу корелює з вищими показниками інсульту та серцево-судинних захворювань, – стверджує експерт.

Травмувальна подія як причина інсульту

За словами медика, є дані, що екстремальний гострий стрес, наприклад, пережите насильство, автомобільна аварія або стихійне лихо, може збільшити ризик геморагічного інсульту (крововиливу в мозок).

– Як гостру реакцію на екстремальні події ми найчастіше спостерігаємо серцеві напади або синдром розбитого серця, – каже Бенеш.

За його словами, під час інсульту це трапляється рідше, але якщо в людини дуже високий кров’яний тиск і вразливі кровоносні судини, сильний стрес може спровокувати геморагічну подію.

Джерело : MedicalXpress

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